https://ria.ru/20200622/1573275523.html
В Южной Корее впервые за месяц зафиксировали менее 30 случаев COVID-19
Южная Корея впервые с 25 мая зарегистрировала 17 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 438, выздоровели 10 881, сообщила... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T06:17
2020-06-22T06:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
кенгидо
южная корея
сеул
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, кенгидо, южная корея, сеул, в мире
СЕУЛ, 22 июн – РИА Новости. Южная Корея
впервые с 25 мая зарегистрировала 17 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 438, выздоровели 10 881, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при минздраве страны.
С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. Более трех недель ежедневное количество новых зараженных держалось в границах 30-60 человек, а 20 июня достигало 67.
По данным KCDC на 0.00 понедельника (18.00 воскресенья мск), 11 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, шесть завезены из-за границы. Географически пять случаев зафиксированы в Сеуле
, еще шесть - в провинции Кёнгидо
, остальные по всей стране.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 13 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 868, что составляет 87,5%. Число жертв достигло 280 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже 1,18 миллиона человек.
Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1441 случай завезли из-за границы, из них примерно 82% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 630 зараженных.
Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 277. В Сеуле уже 194 человека подхватили коронавирус на фирме сырья для биодобавок, а 70 человек – в спортзалах. Не менее 147 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 119 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.