https://ria.ru/20200622/1573275083.html
Историк рассказал, что Гитлер хотел предложить Англии перед войной с СССР
Германия перед нападением на СССР в 1941 году хотела через заместителя Адольфа Гитлера по нацистской партии Рудольфа Гесса предложить Британии ряд условий для... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T05:46
2020-06-22T18:33
75 лет великой победы
владимир макаров
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
рудольф гесс
англия
великобритания
европа
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https://ria.ru/20200622/1573274969.html
https://ria.ru/20200419/1570251422.html
https://ria.ru/20200408/1569723713.html
Кузя Домовёнок
РИА Новости, Вы хоть проверяйте текст, а особенно даты. Великобритания и Франция объявили войну Германии не 3 августа, а 3 сентября 1939 г. Либо сделайте возможность читателям сообщать об ошибках.
45
vv dok
Для "не понимающих" исторической важности победы для России: в той войне русских никто не собирался порабощать - как страны Европы, типа теперь мы, нацисты, хозяева - будете работать на нас. Русских планировалось (как и евреев впрочем) просто уничтожить - как народ.
30
14
англия
великобритания
европа
ссср
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn22.img.ria.ru/images/153104/95/1531049553_0:59:800:509_1400x0_80_0_0_dee250a7edeffe7daac14d402aecf8b1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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владимир макаров, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), рудольф гесс, англия, великобритания, европа, ссср, адольф гитлер, в мире