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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200622/1573275083.html
Историк рассказал, что Гитлер хотел предложить Англии перед войной с СССР
Германия перед нападением на СССР в 1941 году хотела через заместителя Адольфа Гитлера по нацистской партии Рудольфа Гесса предложить Британии ряд условий для... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:33
75 лет великой победы
владимир макаров
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
рудольф гесс
англия
великобритания
европа
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РИА Новости, Вы хоть проверяйте текст, а особенно даты. Великобритания и Франция объявили войну Германии не 3 августа, а 3 сентября 1939 г. Либо сделайте возможность читателям сообщать об ошибках.
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Для "не понимающих" исторической важности победы для России: в той войне русских никто не собирался порабощать - как страны Европы, типа теперь мы, нацисты, хозяева - будете работать на нас. Русских планировалось (как и евреев впрочем) просто уничтожить - как народ.
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владимир макаров, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), рудольф гесс, англия, великобритания, европа, ссср, адольф гитлер, в мире

Историк рассказал, что Гитлер хотел предложить Англии перед войной с СССР

05:46 22.06.2020 (обновлено: 18:33 22.06.2020)
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CC BY-SA 3.0 / German Federal Archives / Eröffnung der IV. Winterolympiade. Der Führer, Baillet-Latour, Rudolf HessРудольф Гесс, Анри де Байе-Латур и Адольф Гитлер
Рудольф Гесс, Анри де Байе-Латур и Адольф Гитлер
CC BY-SA 3.0 / German Federal Archives / Eröffnung der IV. Winterolympiade. Der Führer, Baillet-Latour, Rudolf Hess
Рудольф Гесс, Анри де Байе-Латур и Адольф Гитлер. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Германия перед нападением на СССР в 1941 году хотела через заместителя Адольфа Гитлера по нацистской партии Рудольфа Гесса предложить Британии ряд условий для дальнейшего мирного послевоенного сотрудничества, в том числе поддержать сохранение Англией статуса мировой державы в обмен на британские поставки сырья Третьему рейху, рассказал в интервью РИА Новости историк спецслужб, доктор философских наук Владимир Макаров.
Гесс 10 мая 1941 года в одиночку совершил перелет из Германии в Великобританию. Документы об этом событии, считающемся одной из главных загадок Второй мировой войны, Лондон до сих пор не рассекретил в полной мере. Однако профессиональные историки сходятся во мнении, что Гесс хотел убедить британцев заключить мир с Германией перед ее нападением на СССР. В 1946 году в ходе Нюрнбергского процесса Гесса приговорили к пожизненному заключению, которое он отбывал в берлинской тюрьме Шпандау. Он умер 17 августа 1987 года в возрасте 93 лет.
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Макаров привел выдержки из хранящихся в российских архивах показаний бывшего личного адъютанта Гесса Карла-Гейнца Пинтша. По словам историка, работу над тезисами, которые должны были лечь в основу будущих германо-английских переговоров, Гесс закончил в начале марта 1941 года.
Со слов Пинтша, содержание этих предложений в общих чертах сводилось к следующему: Германия отказывается от претензий на свои бывшие колонии в Африке; Германия готова добровольно ограничить свой военно-морской флот, признавая господство Англии на море; Германия не заинтересована в поражении Британской империи; Германия готова оказать полную поддержку Англии в сохранении ею своей позиции мировой державы; Германия готова оказать полную поддержку Англии в предотвращении ожидающегося после войны мирового экономического кризиса.
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Вместе с тем Германия хотела потребовать от Британии возвращения замороженных после 1918 года частных немецких активов за границей, не зачисленных в счет репараций; в счет этих активов Англия обязалась бы после заключения мира поставлять Германии сырье; Германия принимала бы на себя обязательство предотвращать грозящую из СССР большевизацию Европы и получала свободу действий на Востоке, что соответствовало условиям англичан, выдвинутым уже на переговорах в августе 1940 года в Женеве, отмечал адъютант Гесса. Однако на каком уровне велись переговоры, не уточнялось.

"Смысл высказываний Гесса сводился к тому, что вся политика германского правительства в настоящее время направлена, главным образом, на подготовку войны против России. Я помню точно сказанную Гессом в этой связи фразу: "Освободятся силы, связанные на Западе, которые можно будет использовать против России", — процитировал Макаров показания бывшего адъютанта Гесса.

Подготовку этих предложений и полет Гесса на Британские острова санкционировал лично Гитлер, отметил Макаров.
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"Как мы знаем из истории, дата нападения на СССР Гитлером неоднократно переносилась в связи с объективными обстоятельствами (события в Югославии, Албании и Греции). Третьего августа 1939 года Великобритания и Франция объявили войну нацистской Германии, шла "странная война" между Великобританией и Германией, бомбардировки люфтваффе британской территории, ожидалось вступление в войну США на стороне союзников", — сказал Макаров.

"Начав войну на Востоке, Гитлер столкнулся бы с угрозой войны на два фронта (так оно и получилось в дальнейшем). В этой связи попытка добиться сепаратных переговоров нацистов с англичанами выглядела вполне логичной. Поэтому Гитлер поручил своему заместителю по НСДАП подготовить почву для соглашения с британским правительством", — отметил историк.
Читайте полный текст интервью Владимира Макарова >>
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75 лет Великой ПобедыВладимир МакаровВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Рудольф ГессАнглияВеликобританияЕвропаСССРАдольф ГитлерВ мире
Популярные комментарии
РИА Новости, Вы хоть проверяйте текст, а особенно даты. Великобритания и Франция объявили войну Германии не 3 августа, а 3 сентября 1939 г. Либо сделайте возможность читателям сообщать об ошибках.
22 июня, 08:07
Кузя Домовёнок
3730005
Для "не понимающих" исторической важности победы для России: в той войне русских никто не собирался порабощать - как страны Европы, типа теперь мы, нацисты, хозяева - будете работать на нас. Русских планировалось (как и евреев впрочем) просто уничтожить - как народ.
22 июня, 11:39
vv dok
2910000
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