Историк рассказал, что Гитлер хотел предложить Англии перед войной с СССР

"Смысл высказываний Гесса сводился к тому, что вся политика германского правительства в настоящее время направлена, главным образом, на подготовку войны против России. Я помню точно сказанную Гессом в этой связи фразу: "Освободятся силы, связанные на Западе, которые можно будет использовать против России", — процитировал Макаров показания бывшего адъютанта Гесса.