В Якутии проведут проверку после утечки топлива на электростанции

ЯКУТСК, 22 июн — РИА Новости. Природоохранный прокурор Природоохранный прокурор Якутии вылетел с проверкой в село Аргахтах Среднеколымского района, где произошла утечка топлива дизельной электростанции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказал РИА Новости министр экологии республики Сахамин Афанасьев, в состав оперативной группы также входят специалисты МЧС, службы спасения и природоохранного предприятия по ликвидации разлива нефти с необходимым спецоборудованием.

Им предстоит оценить, как соблюдалось законодательство об охране окружающей среды и обеспечении безопасности объектов электроэнергетики, а также законность действий либо бездействия должностных лиц.

В отношении "Сахаэнерго", которому принадлежат нефтеемкости, началось административное расследование.

Утечка топлива

Ранее сообщалось, что топливо вытекло из поврежденной емкости дизельной электростанции. Как рассказал агентству представитель экстренных служб республики, общий объем аварийного резервуара составляет 160 тонн.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что проводилась перекачка топлива из поврежденного хранилища в три резервуара объемом 160 тонн и в две емкости объемом 25 тонн.

Позже "Сахаэнерго" завершил перекачку четырех тонн дизтоплива. МЧС должно было доставить сорбент для обработки почвы вокруг резервуара в 09:00 мск.