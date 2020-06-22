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В Якутии проведут проверку после утечки топлива на электростанции
Природоохранный прокурор Якутии вылетел с проверкой в село Аргахтах Среднеколымского района, где произошла утечка топлива дизельной электростанции, сообщили в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T09:58
утечка дизтоплива в якутии
республика саха (якутия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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60
утечка дизтоплива в якутии, республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Якутии проведут проверку после утечки топлива на электростанции

05:27 22.06.2020 (обновлено: 09:58 22.06.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевОткрытые распределительные устройства Новосибирской ГЭС
Открытые распределительные устройства Новосибирской ГЭС
© РИА Новости / Александр Кряжев
ЯКУТСК, 22 июн — РИА Новости. Природоохранный прокурор Якутии вылетел с проверкой в село Аргахтах Среднеколымского района, где произошла утечка топлива дизельной электростанции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как рассказал РИА Новости министр экологии республики Сахамин Афанасьев, в состав оперативной группы также входят специалисты МЧС, службы спасения и природоохранного предприятия по ликвидации разлива нефти с необходимым спецоборудованием.
Им предстоит оценить, как соблюдалось законодательство об охране окружающей среды и обеспечении безопасности объектов электроэнергетики, а также законность действий либо бездействия должностных лиц.
В отношении "Сахаэнерго", которому принадлежат нефтеемкости, началось административное расследование.
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Утечка топлива

Ранее сообщалось, что топливо вытекло из поврежденной емкости дизельной электростанции. Как рассказал агентству представитель экстренных служб республики, общий объем аварийного резервуара составляет 160 тонн.
В пресс-службе МЧС России уточнили, что проводилась перекачка топлива из поврежденного хранилища в три резервуара объемом 160 тонн и в две емкости объемом 25 тонн.
Позже "Сахаэнерго" завершил перекачку четырех тонн дизтоплива. МЧС должно было доставить сорбент для обработки почвы вокруг резервуара в 09:00 мск.
В Минэнерго заявили, что ситуация не отразилась на электроснабжении потребителей.
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Утечка дизтоплива в ЯкутииРеспублика Саха (Якутия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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