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Депутаты планируют предложить Набиуллиной продлить ипотеку под 6,5%
Депутаты Госдумы во вторник намерены предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T05:14
эльвира набиуллина
госдума рф
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анатолий аксаков
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санкт-петербург
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эльвира набиуллина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), анатолий аксаков, москва, санкт-петербург, экономика

Депутаты планируют предложить Набиуллиной продлить ипотеку под 6,5%

05:14 22.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Анатолий Аксаков
Депутат Государственной Думы Анатолий Аксаков
© РИА Новости / Максим Блинов
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Депутат Государственной Думы Анатолий Аксаков. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы во вторник намерены предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год, сообщил РИА Новости глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Госдума 23 июня планирует заслушать отчет Набиуллиной о работе регулятора по итогам прошлого года.
"Во-первых, создание условий для активизации кредитования. Центральный банк в принципе, снизив ключевую ставку, можно сказать, отреагировал на наши пожелания будущие, но чтобы продолжалась эта линия. Плюс программы поддержки ипотечного кредитования, чтобы программа 6,5% была продлена и чтобы были дополнительно лимитированы и продлены сельские ипотечные кредиты", - сказал он, отвечая на вопрос, с какими предложениями депутаты намерены выйти к главе ЦБ.
Аксаков добавил, что депутаты считают возможным продлить ипотечную программу под 6,5% на весь следующий год. "Считаем, что на весь год можно с учетом планируемого бюджета", - указал депутат.
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Также парламентарии будут просить главу ЦБ продлить на следующий год и регуляторные послабления, введенные весной этого года. "Нормативное регулирование Банка России чтобы было адекватно ситуации, поскольку портфели сейчас ухудшились. Вполне возможно, чтобы регулятор принял решение о продлении этих мер, чтобы не формировались дополнительные резервы по таким портфелям", - уточнил Аксаков.
Программа ипотеки по ставке 6,5% для покупки стандартного жилья в новостройках запущена по поручению президента России Владимира Путина, она будет действовать до 1 ноября. Ставка 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 миллионов в других регионах страны.
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Эльвира НабиуллинаГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Анатолий АксаковМоскваСанкт-ПетербургЭкономика
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