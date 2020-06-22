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В Сети отреагировали на сообщения о смерти блогерши Тропицель
Пользователи социальных сетей прокомментировали в инстаграме смертельную аварию с участием восемнадцатилетней российской блогерши Насти Тропицель. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T09:52
гибель россиянки на бали
россия
бали
происшествия
в мире
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https://ria.ru/20200621/1573266386.html
https://ria.ru/20200622/1573272741.html
Что за индивидуум, блогерша? И почему про это надо писать в новостях? Чего хотела всего добилась.
96
У нас есть поговорка: "Дураком родился, дураком и помер!", по моему, это как раз тот случай.
86
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россия
бали
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573264902_0:97:596:432_1400x0_80_0_0_f7d2fd31f8bee5024338106ecae1d00b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гибель россиянки на бали, россия, бали, происшествия, в мире

В Сети отреагировали на сообщения о смерти блогерши Тропицель

05:11 22.06.2020 (обновлено: 09:52 22.06.2020)
41649
© Фото : @nastyatropiНастя Тропицель
Настя Тропицель
© Фото : @nastyatropi
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Пользователи социальных сетей прокомментировали в инстаграме смертельную аварию с участием восемнадцатилетней российской блогерши Насти Тропицель.
Ранее в инстаграме девушки появились сообщения о ее смерти. По словам подписчиков, Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали.
Многие выразили соболезнование в связи с гибелью девушки.
"Она предчувствовала, что будет что-то плохое, но не могла понять это. Ссылаясь на бессилие. Это был знак", — написала swet_oleynik.
"Я просто хожу уже несколько часов никакая, поревела и теперь полное опустошение, как будто лучик света покинул эту землю, очень тяжелая потеря и глупая смерть такого жизнерадостного и светлого человека", — призналась fadeevaanastasia.
"Я просто не могу в это поверить, до последнего думала, что это какая-то ошибка, очень плохая шутка", — отметила s.u.n22.
"2020 — самый тяжелый год", — констатировала volkovaa9637.
Появилось видео с места смертельного ДТП с 18-летней российской блогершей
21 июня, 17:55
Появилось видео с места смертельного ДТП с 18-летней российской блогершей
Некоторые пользователи парировали критические замечания в адрес Тропицель.
"Люди, опомнитесь, как вы можете быть такими жестокими? Человека нет в живых, всем людям тяжело от ее потери, а вы просто пишите, что она ничего не значила для мира! Черт возьми, а что вы сделали в этой жизни?" — задалась вопросом katyaha_kka.
"Вот вы пишете: да что вы хотели, она в 18 села за мотоцикл! А что вы делали в свои 18-19 лет? Сидели дома, учили книжки и пили только чай с кофе? Серьезно?" — обратилась к критикам блогерши anrobertovna.
"Люди, которые теперь пытаюсь вылить грязь на этого человека, — низки и завистливы. Пощадите близких Насти, она ведь вам ничего не сделала", — заключила evdokimo_vaa.
Настя Тропицель вела блог, посвященный фрилансу, заработку в интернете и работе над собой. По ее словам, свой первый миллион она заработала в 15 лет.
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910310309136
Обсудить 30
Гибель россиянки на БалиРоссияБалиПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
Что за индивидуум, блогерша? И почему про это надо писать в новостях? Чего хотела всего добилась.
22 июня, 06:58
NNikki_5519
9120102
У нас есть поговорка: "Дураком родился, дураком и помер!", по моему, это как раз тот случай.
22 июня, 05:38
ВТВасилий Тёркин
7811015
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