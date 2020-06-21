https://ria.ru/20200621/1573264948.html
В Сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Восемнадцатилетняя блогерша-миллионница Настя Тропицель погибла, говорится под последним постом в аккаунте девушки в Instagram. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T17:01
2020-06-21T22:45
россия
бали
происшествия
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https://ria.ru/20200621/1573266386.html
Михаил Николанко
Читаешь комментарии, волосы дыбом. Люди, вы что такие злые? Умер человек, молоденькая девчонка. Нельзя же так. Кошмар, что стало с нашим обществом...
153
Shevelev Shevelev
Она была студенткой медиком?! Она была волонтерам и помогала людям?! :) Она обманывала людей, на эти бабки веселилась на Бали. Почему по ней кто то должен скорбеть?! Наверняка погибла нарушив ПДД.
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россия
бали
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бали, происшествия