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https://ria.ru/20200621/1573264948.html
В Сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Восемнадцатилетняя блогерша-миллионница Настя Тропицель погибла, говорится под последним постом в аккаунте девушки в Instagram. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T22:45
россия
бали
происшествия
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https://ria.ru/20200621/1573266386.html
Читаешь комментарии, волосы дыбом. Люди, вы что такие злые? Умер человек, молоденькая девчонка. Нельзя же так. Кошмар, что стало с нашим обществом...
153
Она была студенткой медиком?! Она была волонтерам и помогала людям?! :) Она обманывала людей, на эти бабки веселилась на Бали. Почему по ней кто то должен скорбеть?! Наверняка погибла нарушив ПДД.
122
135
россия
бали
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573264902_0:97:596:432_1400x0_80_0_0_f7d2fd31f8bee5024338106ecae1d00b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, бали, происшествия

В Сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель

17:01 21.06.2020 (обновлено: 22:45 21.06.2020)
601626
© Фото : @nastyatropiНастя Тропицель
Настя Тропицель
© Фото : @nastyatropi
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Восемнадцатилетняя блогерша-миллионница Настя Тропицель погибла, говорится под последним постом в аккаунте девушки в Instagram.
"К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить. Мама", — отмечается в сообщении.
В комментариях пользователи рассказали, что девушка разбилась в ДТП на мотоцикле на Бали.
Настя Тропицель вела блог, посвященный фрилансу, заработку в интернете и работе над собой. По ее словам, свой первый миллион она заработала в 15 лет.
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2641199244787258
Обсудить 135
РоссияБалиПроисшествия
Популярные комментарии
Читаешь комментарии, волосы дыбом. Люди, вы что такие злые? Умер человек, молоденькая девчонка. Нельзя же так. Кошмар, что стало с нашим обществом...
21 июня, 17:56
МНМихаил Николанко
66325176
Она была студенткой медиком?! Она была волонтерам и помогала людям?! :) Она обманывала людей, на эти бабки веселилась на Бали. Почему по ней кто то должен скорбеть?! Наверняка погибла нарушив ПДД.
21 июня, 18:05
Shevelev Shevelev
101111216
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