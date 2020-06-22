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Болтон заявил, что не желает нанести ущерб национальным интересам США
Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что не желает своей книгой о президенте США Дональде Трампе нанести вред национальным... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T04:05
джон болтон
дональд трамп
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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джон болтон, дональд трамп, сша, в мире

Болтон заявил, что не желает нанести ущерб национальным интересам США

04:05 22.06.2020
532
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжон Болтон
Джон Болтон
© РИА Новости / Стрингер
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Джон Болтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что не желает своей книгой о президенте США Дональде Трампе нанести вред национальным интересам, в чем его обвиняет Белый дом.
"У меня за плечами годы опыта работы с важными вопросами национальной безопасности, и я не хочу, чтобы в книге было что-то, что может навредить национальным интересам Америки", - сказал он в интервью британскому изданию Telegraph.
По словам Болтона, он хотел просто изложить факты по вопросам внешней и внутренней политики администрации США, чтобы читатели могли сами сделать выводы.
"Это история того, как не надо быть президентом. Когда вы на высоком посту, у вас есть обязательство говорить правду. Я после 17 месяцев в администрации был обеспокоен, что он (Трамп) не имел необходимой компетенции, чтобы быть президентом. И американский народ должен знать об этом", - добавил Болтон.
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Администрация Трампа утверждает, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал содержание с властями. Болтон говорит, что никаких секретных сведений в книге нет, а Белый дом требовал от него убрать из книги нелестные высказывания о Трампе.
Ранее суд отказался удовлетворить ходатайство администрации о запрете выхода книги "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", так как тысячи ее экземпляров уже были отправлены в магазины по всей стране и за рубежом, а содержание утекло в СМИ. Старт продаж намечен на 23 июня.
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При этом судья согласился с тем, что Болтон нарушил процедуру согласования рукописи с властями, отдав ее в печать, и признал, что он вполне мог разгласить секретную информацию. По мнению суда, теперь Болтон либо получит известность и деньги, если в книге нет секретной информации, либо попадет под уголовное преследование, если она там есть.
Президент США Дональд Трамп приветствовал слова судьи и пообещал, что Болтон заплатит высокую цену за нарушение закона.
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