Офицер-ракетчик ответил на слова украинского эксперта об ударе по России

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Бывший начальник зенитных ракетных войск (ЗРВ) командования специального назначения ВВС России, полковник Сергей Хатылев в беседе с порталом "Ura.ru" прокомментировал слова украинского эксперта Михаила Жирохова, заявившего о способности Киева "дотянуться" до кораблей в Новороссийске.
Военный эксперт считает, что подобные угрозы не имеют под собой оснований и заявление Жирохова является политическим.
"С этими ракетами украинцам там просто делать нечего. Их никто не допустит на дистанцию выстрела. <…> Там есть противовоздушный и береговой ракетный комплекс. Шансов у украинцев просто нет", — подчеркнул Хатылев.
По его словам, гипотетическое "нападение" будет отражено дежурными силами и средствами без привлечения дополнительных сил.
Также Хатылев отметил, что вооружение, о котором говорил Жирохов, является производным от советской ракеты 80-90-х годов. При этом на Украине испытывали ракету по надводным кораблям, но не получили улучшенных характеристик.