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Офицер-ракетчик ответил на слова украинского эксперта об ударе по России
Бывший начальник зенитных ракетных войск (ЗРВ) командования специального назначения ВВС России, полковник Сергей Хатылев в беседе с порталом "Ura.ru"... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:25
сергей хатылев
россия
р-360
ситуация на украине
ввс рф
новороссийск
киев
украина
безопасность
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https://ria.ru/20200621/1573268996.html
Думаю, что после первой же ракеты произойдет возврат Окраины в состав России.
268
Ему нужно было добавить что это будет первое и последнее нападение.
242
45
россия
новороссийск
киев
украина
РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570852668_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_73f74623724c272ac7514b8e8dbec4df.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей хатылев, россия, р-360, ситуация на украине, ввс рф, новороссийск, киев, украина, безопасность, в мире

Офицер-ракетчик ответил на слова украинского эксперта об ударе по России

04:09 22.06.2020 (обновлено: 11:25 22.06.2020)
197484
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на город Новороссийск
Вид на город Новороссийск
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Бывший начальник зенитных ракетных войск (ЗРВ) командования специального назначения ВВС России, полковник Сергей Хатылев в беседе с порталом "Ura.ru" прокомментировал слова украинского эксперта Михаила Жирохова, заявившего о способности Киева "дотянуться" до кораблей в Новороссийске.
Ранее специалист выразил мнение, что благодаря новой противокорабельной крылатой ракете Р-360 комплекса "Нептун" Украина якобы может поразить цели у берегов Крыма, а также российские корабли в районе порта Новороссийск.
Военный эксперт считает, что подобные угрозы не имеют под собой оснований и заявление Жирохова является политическим.

"С этими ракетами украинцам там просто делать нечего. Их никто не допустит на дистанцию выстрела. <…> Там есть противовоздушный и береговой ракетный комплекс. Шансов у украинцев просто нет", — подчеркнул Хатылев.

По его словам, гипотетическое "нападение" будет отражено дежурными силами и средствами без привлечения дополнительных сил.
Также Хатылев отметил, что вооружение, о котором говорил Жирохов, является производным от советской ракеты 80-90-х годов. При этом на Украине испытывали ракету по надводным кораблям, но не получили улучшенных характеристик.
Пуск украинской ракеты Нептун
21 июня, 20:10
В России ответили на заявление об украинском "ракетном ударе" по кораблям
11598519111525
Обсудить 45
Сергей ХатылевРоссияР-360Ситуация на УкраинеВВС РФНовороссийскКиевУкраинаБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Думаю, что после первой же ракеты произойдет возврат Окраины в состав России.
22 июня, 07:32
О России думаю
237240205
Ему нужно было добавить что это будет первое и последнее нападение.
22 июня, 05:58
Чья Чьо
224160002
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