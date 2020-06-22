Титов попросил Мишустина изменить условие госпрограммы кредитов

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил председателя правительства России Михаила Мишустина скорректировать одно из условий получения кредита под 2% по госпрограмме поддержки занятости, а именно сохранение численности работников. Письмо омбудсмена есть в распоряжении РИА Новости.

Одним из условий получения такого кредита является сохранение компанией количества работников на уровне 80-90% в определенный период, напоминает Титов в письме. Он указывает, что для оценки сохранения числа работников используются данные формы "Сведения о застрахованных лицах" (СЗВ-М). В ней учитываются все привлекаемые к работе лица, за которых уплачиваются страховые взносы, в том числе и на основе договоров гражданско-правового характера, без разделения на категории.

"Таким образом, при окончании договоров ГПХ, которые могут быть разовыми и краткосрочными, в форме СЗВ-М будет зафиксировано снижение числа учтенных лиц в последующий месяц, что не будет означать снижение числа работников (привлекаемые по договорам ГПХ лица согласно законодательству и практике правоприменения работниками, как правило, не считаются), но при этом повлечет невозможность получения субсидий или кредитов", - объясняет Титов.

Похожая ситуация, продолжает бизнес-омбудсмен, наблюдается в случае увольнения одного постоянного сотрудника и приема на работу другого сотрудника в течение одного месяца. По форме СЗВ-М в последующем месяце произойдет снижение числа учтенных лиц, но по сути не уменьшится число занятых. При этом даже при сокращении постоянной занятости разовое привлечение лиц по договорам ГПХ в последующие месяцы позволит формально соблюсти критерий получения и использования, например, кредитов, так как по форме СЗВ-М число указанных лиц не снизится.

"Указанный подход противоречит замыслу предоставления господдержки, при которой акцент делается на необходимости сохранения именно числа работников, то есть постоянно привлекаемых к выполнению трудовых обязанностей лиц", - отмечает Титов. Для решения проблемы он предложил изменить методику определения количества работников. В частности, дополнительно использовать данные ежемесячной формы СЗВ-ТД, в которой учитывается факт выбытия или найма сотрудников.