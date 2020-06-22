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Титов попросил Мишустина изменить условие госпрограммы кредитов
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил председателя правительства России Михаила Мишустина скорректировать... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T03:45
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борис титов, эльвира набиуллина, михаил мишустин, экономика

Титов попросил Мишустина изменить условие госпрограммы кредитов

03:32 22.06.2020 (обновлено: 03:45 22.06.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил председателя правительства России Михаила Мишустина скорректировать одно из условий получения кредита под 2% по госпрограмме поддержки занятости, а именно сохранение численности работников. Письмо омбудсмена есть в распоряжении РИА Новости.
Одним из условий получения такого кредита является сохранение компанией количества работников на уровне 80-90% в определенный период, напоминает Титов в письме. Он указывает, что для оценки сохранения числа работников используются данные формы "Сведения о застрахованных лицах" (СЗВ-М). В ней учитываются все привлекаемые к работе лица, за которых уплачиваются страховые взносы, в том числе и на основе договоров гражданско-правового характера, без разделения на категории.
"Таким образом, при окончании договоров ГПХ, которые могут быть разовыми и краткосрочными, в форме СЗВ-М будет зафиксировано снижение числа учтенных лиц в последующий месяц, что не будет означать снижение числа работников (привлекаемые по договорам ГПХ лица согласно законодательству и практике правоприменения работниками, как правило, не считаются), но при этом повлечет невозможность получения субсидий или кредитов", - объясняет Титов.
Похожая ситуация, продолжает бизнес-омбудсмен, наблюдается в случае увольнения одного постоянного сотрудника и приема на работу другого сотрудника в течение одного месяца. По форме СЗВ-М в последующем месяце произойдет снижение числа учтенных лиц, но по сути не уменьшится число занятых. При этом даже при сокращении постоянной занятости разовое привлечение лиц по договорам ГПХ в последующие месяцы позволит формально соблюсти критерий получения и использования, например, кредитов, так как по форме СЗВ-М число указанных лиц не снизится.
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"Указанный подход противоречит замыслу предоставления господдержки, при которой акцент делается на необходимости сохранения именно числа работников, то есть постоянно привлекаемых к выполнению трудовых обязанностей лиц", - отмечает Титов. Для решения проблемы он предложил изменить методику определения количества работников. В частности, дополнительно использовать данные ежемесячной формы СЗВ-ТД, в которой учитывается факт выбытия или найма сотрудников.
Ранее Титов указывал на эту проблему в письме главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Он просил главу регулятора увеличить лимиты госпрограммы кредитов под 2% и сделать их доступнее для бизнеса.
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Борис ТитовЭльвира НабиуллинаМихаил МишустинЭкономика
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