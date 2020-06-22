В Чите более 20 человек выписали из полевого госпиталя для больных COVID

ЧИТА, 22 июн — РИА Новости. Более 20 пациентов выписаны из многопрофильного мобильного полевого госпиталя, развернутого в Чите для больных коронавирусом, сообщает Минобороны.
В соответствии с поручением президента Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу полевой многопрофильный мобильный госпиталь на 100 коек оперативно перебросили из Бурятии в Забайкальский край, где он приступил к работе 7 июня.
"С начала работы госпиталя поступило 42 пациента, на данный момент выписан 21 человек, выписаны все в удовлетворительном состоянии, сейчас на стационарном лечении находится 21 человек, из них четверо пациентов готовятся к выписке", — отметила замначальника мобильного многопрофильного госпиталя по медицинской части подполковник Туяна Смагулова.
Отмечается, что для оказания помощи в распоряжении госпиталя имеется передовое медоборудование.
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