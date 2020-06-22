В Чите более 20 человек выписали из полевого госпиталя для больных COVID

"С начала работы госпиталя поступило 42 пациента, на данный момент выписан 21 человек, выписаны все в удовлетворительном состоянии, сейчас на стационарном лечении находится 21 человек, из них четверо пациентов готовятся к выписке", — отметила замначальника мобильного многопрофильного госпиталя по медицинской части подполковник Туяна Смагулова.