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В Чите более 20 человек выписали из полевого госпиталя для больных COVID
Более 20 пациентов выписаны из многопрофильного мобильного полевого госпиталя, развернутого в Чите для больных коронавирусом, сообщает Минобороны. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:08
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В Чите более 20 человек выписали из полевого госпиталя для больных COVID

03:24 22.06.2020 (обновлено: 11:08 22.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
ЧИТА, 22 июн — РИА Новости. Более 20 пациентов выписаны из многопрофильного мобильного полевого госпиталя, развернутого в Чите для больных коронавирусом, сообщает Минобороны.
В соответствии с поручением президента Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу полевой многопрофильный мобильный госпиталь на 100 коек оперативно перебросили из Бурятии в Забайкальский край, где он приступил к работе 7 июня.
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"С начала работы госпиталя поступило 42 пациента, на данный момент выписан 21 человек, выписаны все в удовлетворительном состоянии, сейчас на стационарном лечении находится 21 человек, из них четверо пациентов готовятся к выписке", — отметила замначальника мобильного многопрофильного госпиталя по медицинской части подполковник Туяна Смагулова.
Отмечается, что для оказания помощи в распоряжении госпиталя имеется передовое медоборудование.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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