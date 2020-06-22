В России отмечается День памяти и скорби

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. День памяти и скорби отмечается в России 22 июня, ровно 79 лет назад с нападения фашистской Германии на Советский Союз началась Великая Отечественная война. Ранее по этому поводу Минобороны открыло на День памяти и скорби отмечается в России 22 июня, ровно 79 лет назад с нападения фашистской Германии на Советский Союз началась Великая Отечественная война. Ранее по этому поводу Минобороны открыло на сайте специальный портал, где выложило рассекреченные документы, относящиеся к первым дням войны.

"Тогда, в одночасье, на нашу страну обрушились беды, обернувшиеся гибелью миллионов наших соотечественников, а также разрушением тысяч городов и деревень. Для тех, кто пережил ту войну, для детей и внуков воинов Красной Армии, сражавшихся за мир, в котором мы сегодня живём, этот день является Днём памяти и скорби", — отметили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Минобороны выложило сводки Генштаба, шифрограммы, а также воспоминания участников первых боев. В разделе можно узнать, сколько дивизий гитлеровцы сосредоточили у границ СССР к началу войны, ознакомиться с фронтовыми сводками, шифрограммами, а также воспоминаниями участников первых боев и записями их дневников.

Первые удачи

Среди документов встречаются и подтверждения того, что в начале войны, несмотря на тяжелейшее положение войск Красной Армии, на отдельных участках фронта удавалось громить противника и отбрасывать его за границу. Как, например, в районе Рава-Русская Львовской области , где части шестой армии только за 23 июня они уничтожили 50 немецких самолетов.

Согласно оперсводке Генштаба Красной Армии, 12-я армия Юго-Западного фронта обезвредила до 800 немецких солдат. Причем только за 24 июня авиация фронта уничтожила 177 самолетов и шесть танков противника.

"Введенная противником в прорыв от Скаудвиле на Кражиоай ( Литва ) танковая дивизия была встречена огнем 9-й противотанковой бригады… В результате боя танковая дивизия, понеся потери и оставив часть танков на поле боя, в беспорядке отошла за Скаудвиле. Захвачены в плен два немецких офицера", — говорится в одном из рассекреченных документов.

Еще до нападения на СССР немецкие войска провоцировали солдат Красной Армии. Как вспоминает в своем дневнике начальник штаба 3-й армии Белорусского особого военного округа генерал-майор Кондратьев , каждый день над Гродно появлялись немецкие самолеты. Еще 20 июня военачальник задавался вопросом, "почему не дают приказа о встрече этих "гостей" нашими активными средствами".

Умеют, но боятся

Отношение советских солдат к войскам противника было двояким. С одной стороны, многие командиры Красной Армии указывали, что немцы умеют эффективно применять минометы и хорошо организовывать взаимодействие пехоты с авиацией с помощью сигнальных ракет. Однако, судя по фронтовым воспоминаниям, по ночам фашисты не нападали, "проявляли беспечность в расположении танковых частей на отдых", а артиллеристы вели огонь "без учета его действенности, с тем, чтобы только показать силу своего огня".

"Также участниками боев отмечается, что "немцы очень боятся штыковых атак и после криков "ура" бросаются в бегство. При появлении наших истребителей, даже одного, немецкие бомбардировщики уходят", — также рассказали в департаменте.

Не скрывали советские командиры и недостатков своих солдат. Так, танкисты, по их словам, были недостаточно метки, а в ближних тылах не было автомастерских. Кроме того, высказывались предложения обеспечить картами весь командный состав, заменить громоздкий ранец на вещмешок, а также выдавать летом вместо шинели походную палатку.

Информационное противоборство

В Минобороны особо отметили, что Советский Союз с первых дней Великой Отечественной войны привлек к освещению событий войны известных писателей, в том числе Сергея Михалкова Александра Твардовского , Михаила Матусовского, Бориса Горбатова, Вадима Кожевникова, Евгения Долматовского.