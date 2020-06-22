Соседка матери замурованного в бетон мальчика рассказала о трагедии

Пенсионерка в беседе с "" прокомментировала ситуацию с жительницей, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына.

"Конечно, (все соседи. — Прим. Ред.) в шоке. Как это так? Собственного сына (убить) — разве так можно?" — задалась вопросом соседка подозреваемой.

Она не смогла ответить на вопрос о психологическом состоянии женщины.

"Когда лезла в депутаты, уж больно умной рекомендовала себя", — заключила собеседница.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемая — Галина Морозова — известный в регионе политический деятель. Согласно данным областного избиркома, женщина дважды, в 2016 и 2017 годах, баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019 году — на пост губернатора Астраханской области.