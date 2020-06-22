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Соседка матери замурованного в бетон мальчика рассказала о трагедии
Пенсионерка в беседе с "Пятым каналом" прокомментировала ситуацию с жительницей Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T02:56
убийство мальчика в астраханской области
россия
следственный комитет россии (ск рф)
справедливая россия
астраханская область
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
убийство мальчика в астраханской области, россия, следственный комитет россии (ск рф), справедливая россия, астраханская область, происшествия

Соседка матери замурованного в бетон мальчика рассказала о трагедии

02:56 22.06.2020
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© Фото : СУСК РФ по Астраханской областиМесто обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
© Фото : СУСК РФ по Астраханской области
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Пенсионерка в беседе с "Пятым каналом" прокомментировала ситуацию с жительницей Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына.
В пятницу правоохранители обнаружили тело ребенка, залитое бетоном под полом дома, который принадлежит его старшему брату. По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся домой под утро следующего дня. Во время ссоры мать ударила его гантелей, и ребенок умер, считает СК. При этом семья мальчика пыталась запутать следствие.

"Конечно, (все соседи. — Прим. Ред.) в шоке. Как это так? Собственного сына (убить) — разве так можно?" — задалась вопросом соседка подозреваемой.

Она не смогла ответить на вопрос о психологическом состоянии женщины.

"Когда лезла в депутаты, уж больно умной рекомендовала себя", — заключила собеседница.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемая — Галина Морозова — известный в регионе политический деятель. Согласно данным областного избиркома, женщина дважды, в 2016 и 2017 годах, баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019 году — на пост губернатора Астраханской области.
Ранее также сообщалось, что в конце 2017 года Морозова, являясь членом "Справедливой России" и делегатом от регионального отделения партии в Астраханской области, предложила свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года.
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Убийство мальчика в Астраханской областиРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Справедливая РоссияАстраханская областьПроисшествия
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