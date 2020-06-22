Депутат Рады осудил акцию с флагом ЛГБТ над киевской "Родиной-матерью"

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин осудил акцию KyivPride в Киеве, в рамках которой сняли на видео монумент "Родина-мать" с флагом ЛГБТ.
Активисты запустили дрон с ЛГБТ-баннером. Пролетая над монументом, он завис над памятником так, будто бы флаг "подвесили" на меч скульптуры.
"Великий флаг ЛГБТ+ сегодня по всему Киеву. Продолжение следует", — написали они.
Волошин выразил возмущение произошедшим в своем фейсбуке.
"Нет слов. И это в канун 22 июня! Сделать из символа Родины, потерявшей миллионы сыновей и дочерей, намек на несчастных женщин, от которых ждут поддержки девиантные дети, это не просто кощунство — это идиотизм", — написал он.
Депутат заключил, что "задеть людей больше было трудно".
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