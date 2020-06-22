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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200622/1573272992.html
Путина ждут в главном храме Вооруженных сил России
Президента Владимира Путина в понедельник ждут в соборе Воскресения Христова в Кубинке – главном храме Вооруженных сил России, – где патриарх Кирилл проведет... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T00:54
религия и мировоззрение
главный храм вооруженных сил россии
патриот
русская православная церковь
дмитрий песков
владимир путин
сергей шойгу
московская область (подмосковье)
одинцовский район
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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главный храм вооруженных сил россии, патриот, русская православная церковь, дмитрий песков, владимир путин, сергей шойгу, московская область (подмосковье), одинцовский район

Путина ждут в главном храме Вооруженных сил России

00:54 22.06.2020
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© Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкЦеремония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в Московской области
Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
© Пресс-служба Патриархии РПЦ
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президента Владимира Путина в понедельник ждут в соборе Воскресения Христова в Кубинке – главном храме Вооруженных сил России, – где патриарх Кирилл проведет молебен, сообщил РИА Новости глава художественного совета по строительству храма, председатель Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее говорил, что Путин обязательно посетит этот храм.
"В День памяти и скорби (22 июня – ред.) Владимир Путин планирует посмотреть храм. Там будет молебен, заупокойная лития, которую возглавит патриарх Кирилл", - сказал Калинин.
Военнослужащие во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
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"Президент обязательно посетит этот храм, такое посещение есть в его рабочих планах", - отмечал Песков, но точную дату не называл.
По словам Калинина, главный храм Вооруженных сил откроют для прихожан 22 июня в 14.00, как и музейный комплекс "Дорога памяти". Богослужения в соборе Воскресения Христова будут проходить ежедневно в 9.00 и 17.00 часов.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 14 июня совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова. Тогда в богослужении приняли участие архиереи и священники Русской православной церкви, ветераны Великой Отечественной войны, министр обороны Сергей Шойгу, его заместители и представители гражданских властей.
Президент России Владимир Путин
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Шойгу назвал освящение собора знаменательным событием для Вооруженных сил и для всей страны. Он выразил уверенность, что "все те, кто будет приходить сюда, будут вспоминать о прошлых подвигах и готовиться к будущим".
Храм и военный музей возвели в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Из особенностей храма - образ Спаса нерукотворного - "самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики", подчеркнули в патриархии. Общая же площадь мозаик нижнего и верхнего храмов – почти 4 тысячи квадратных метров. Высота собора - 75 метров, что тоже символично, ведь он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола - 19 метров 45 сантиметров (1945 - год Победы). Неслучайно и местоположение храма: Одинцовский район Московской области — места боев за Москву в ноябре 1941 года.
Военнослужащие во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
18 июня, 11:39Религия и мировоззрение
Священник: главный храм ВС РФ отражает величие страны
Высота собора Воскресения Христова вместе с крестом составляет 96 метров, а протяженность галереи "Дорога памяти" - 1418 метров, по числу дней войны. Диаметр барабана, на котором установлен центральный купол, - 19,45 метра. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории.
Решение о строительстве храма было принято в 2018 году. В том же году 19 сентября патриарх Кирилл в присутствии президента России и министра обороны освятил закладной камень в основание собора во имя Воскресения Христова. Собор возведен на народные пожертвования. Всего на его строительство было собрано более 3 миллиардов рублей.
Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
17 июня, 22:15Религия и мировоззрение
Патриарх назначил ключаря и настоятеля главного храма Вооруженных сил
1000023
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Религия и мировоззрениеГлавный храм Вооруженных сил РоссииПатриотРусская православная церковьДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей ШойгуМосковская область (Подмосковье)Одинцовский район
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