Путина ждут в главном храме Вооруженных сил России

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президента Президента Владимира Путина в понедельник ждут в соборе Воскресения Христова в Кубинке – главном храме Вооруженных сил России, – где патриарх Кирилл проведет молебен, сообщил РИА Новости глава художественного совета по строительству храма, председатель Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее говорил, что Путин обязательно посетит этот храм.

"В День памяти и скорби (22 июня – ред.) Владимир Путин планирует посмотреть храм. Там будет молебен, заупокойная лития, которую возглавит патриарх Кирилл", - сказал Калинин.

"Президент обязательно посетит этот храм, такое посещение есть в его рабочих планах", - отмечал Песков, но точную дату не называл.

По словам Калинина, главный храм Вооруженных сил откроют для прихожан 22 июня в 14.00, как и музейный комплекс "Дорога памяти". Богослужения в соборе Воскресения Христова будут проходить ежедневно в 9.00 и 17.00 часов.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 14 июня совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова. Тогда в богослужении приняли участие архиереи и священники Русской православной церкви, ветераны Великой Отечественной войны, министр обороны Сергей Шойгу , его заместители и представители гражданских властей.

Шойгу назвал освящение собора знаменательным событием для Вооруженных сил и для всей страны. Он выразил уверенность, что "все те, кто будет приходить сюда, будут вспоминать о прошлых подвигах и готовиться к будущим".

Храм и военный музей возвели в подмосковном парке " Патриот " к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Из особенностей храма - образ Спаса нерукотворного - "самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики", подчеркнули в патриархии. Общая же площадь мозаик нижнего и верхнего храмов – почти 4 тысячи квадратных метров. Высота собора - 75 метров, что тоже символично, ведь он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола - 19 метров 45 сантиметров (1945 - год Победы). Неслучайно и местоположение храма: Одинцовский район Московской области — места боев за Москву в ноябре 1941 года.

Высота собора Воскресения Христова вместе с крестом составляет 96 метров, а протяженность галереи "Дорога памяти" - 1418 метров, по числу дней войны. Диаметр барабана, на котором установлен центральный купол, - 19,45 метра. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории.