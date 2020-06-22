Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200622/1573272827.html
Пушков заявил о "странном" появлении коронавируса в Китае
Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине странные, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T00:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
совет федерации рф
алексей пушков
пекин
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937820_0:49:785:491_1400x0_80_0_0_2ed20123000d9ec3eed2aa9d6047c645.jpg
https://ria.ru/20200619/1573160051.html
Пора объявить Миру вину американцев и англичан. Все указывает на это...
18
так поедь проведи расследование
10
10
россия
пекин
европа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937820_0:49:785:491_1400x0_80_0_0_2ed20123000d9ec3eed2aa9d6047c645.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937820_18:0:695:508_1400x0_80_0_0_d7aad2378cafb2ed59e50bc6e1958cdb.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937820_102:0:610:508_1400x0_80_0_0_ff38cee14fcd9f250b5004b5d7019028.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, совет федерации рф, алексей пушков, пекин, европа, в мире

Пушков заявил о "странном" появлении коронавируса в Китае

00:37 22.06.2020
6354
© РИА НовостиОптовый рынок "Синьфади" в Пекине
Оптовый рынок Синьфади в Пекине
© РИА Новости
Оптовый рынок "Синьфади" в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине странные, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в твиттере.
Накануне в Китае выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом и семь бессимптомных носителей. Большая часть случаев была выявлена в Пекине и связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Его закрыли 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
Сенатор озвучил версию, согласно которой новое появление возбудителя COVID-19 в китайской столице — завозное. Также он прокомментировал ситуацию с самим объектом, на котором обнаружили вирус.
"Очень странное новое появление Ковид-19 в Пекине, и вновь на рынке. И вновь нет внятных объяснений. Ясно лишь, что на сей раз летучие мыши и панголины точно ни при чем. Есть версия, что вирус завезён из Европы. Кем, как и почему был найден на досках для разделки лосося – загадка", — отметил Пушков.
Оптовый рынок Синьфади в Пекине
19 июня, 04:45Распространение нового коронавируса
Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 378 случаев коронавирусной инфекции, 78 413 человек выздоровели, 308 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев 1869, выздоровели 1787 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
603153412
Обсудить 10
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияСовет Федерации РФАлексей ПушковПекинЕвропаВ мире
Популярные комментарии
Пора объявить Миру вину американцев и англичан. Все указывает на это...
22 июня, 01:09
TTut_en
1110104
так поедь проведи расследование
22 июня, 00:53
agnenoce
210007
Рекомендуем
Настя Тропицель
Парень блогерши Тропицель раскрыл подробности смертельного ДТП
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Коллега Ефремова объяснил сообщения о планах "вырезать" актера из сериала
Дима Билан
Зрители "лишили" Билана победы на Евровидении
Певица Валерия
Валерия объяснила, почему никогда не поет со своей дочерью
Новороссийск
В России ответили на заявление об украинском "ракетном ударе" по кораблям
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
Прокурор попросит наказание для режиссера Серебренникова
Продюсер Pussy Riot Петр Верзилов, задержанный за нарушение режима самоизоляции. Стоп-кадр видео
Верзилова оставили на ночь в ОВД
Виды Киева
Депутат Рады осудил акцию с флагом ЛГБТ над киевской "Родиной-матерью"
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
Соседка матери замурованного в бетон мальчика рассказала о трагедии
Вакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
Назван минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса
Красная площадь в Москве
Россиян ждет нерабочая среда
Вид на ночной Рейкьявик
Названы европейские страны с самым доступным для населения электричеством
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Большой противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков во время встречи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполнившего задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана.
Британские военные следили за российским кораблем в Ла-Манше
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24В Чите более 20 человек выписали из полевого госпиталя для больных COVID
03:16В Египте число зараженных коронавирусом превысило 55 тысяч человек
03:07В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 50 тысяч человек
03:06КНДР подготовила 12 миллионов листовок для распространения в Южной Корее
03:03В Москве проведут выборочное тестирование членов избиркомов на COVID-19
02:59На границе Индии и Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,8
02:56Соседка матери замурованного в бетон мальчика рассказала о трагедии
02:55В России отмечается День памяти и скорби
02:21Верзилова оставили на ночь в ОВД
02:18Названы европейские страны с самым доступным для населения электричеством
02:15Эксперт рассказал, как сделать работу смартфона безопасной для здоровья
02:10Может загореться, взорваться. Как уберечь смартфон в жару
01:58Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минвостокразвития
01:53В Петербурге огласят приговор двум фигурантам дела "Сети"*
01:42Валерия объяснила, почему никогда не поет со своей дочерью
01:22Депутат Рады осудил акцию с флагом ЛГБТ над киевской "Родиной-матерью"
01:22Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минкавказе
01:05Авиакомпания "Россия" возобновляет туристические рейсы в Сочи
00:54Путина ждут в главном храме Вооруженных сил России
00:39Парень блогерши Тропицель раскрыл подробности смертельного ДТП
Лента новостейМолния