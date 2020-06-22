https://ria.ru/20200622/1573272741.html
Парень блогерши Тропицель раскрыл подробности смертельного ДТП
Молодой человек восемнадцатилетней российской блогерши Насти Тропицель, которая погибла в Индонезии, рассказал подробности трагедии. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T00:39
2020-06-22T02:37
андрей петров (блогер)
россия
бали
происшествия
в мире
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россия
бали
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей петров (блогер), россия, бали, происшествия, в мире
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Молодой человек восемнадцатилетней российской блогерши Насти Тропицель, которая погибла в Индонезии, рассказал подробности трагедии.
Ранее в инстаграме девушки появились
сообщения о ее смерти. По словам подписчиков, Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали
.
По словам мотоинструктора Виктора, девушка ехала по дороге со скоростью около 80-100 километров в час.
"Она всегда ездила безопаснее и аккуратнее всех, и в этот раз тоже", — написал viktoradjan в инстаграме.
Мужчина отметил, что "на ровном месте" возникли быстрые колебания переднего колеса мотоцикла.
"Настя (Тропицель. — Прим. Ред.) не виновата, она не превышала скорость", — заключил молодой человек.
Настя Тропицель вела блог, посвященный фрилансу, заработку в интернете и работе над собой. По ее словам, свой первый миллион она заработала в 15 лет.