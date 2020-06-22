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Парень блогерши Тропицель раскрыл подробности смертельного ДТП
Молодой человек восемнадцатилетней российской блогерши Насти Тропицель, которая погибла в Индонезии, рассказал подробности трагедии. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T02:37
андрей петров (блогер)
россия
бали
происшествия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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андрей петров (блогер), россия, бали, происшествия, в мире

Парень блогерши Тропицель раскрыл подробности смертельного ДТП

00:39 22.06.2020 (обновлено: 02:37 22.06.2020)
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© Фото : @nastyatropiНастя Тропицель
Настя Тропицель
© Фото : @nastyatropi
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Молодой человек восемнадцатилетней российской блогерши Насти Тропицель, которая погибла в Индонезии, рассказал подробности трагедии.
Ранее в инстаграме девушки появились сообщения о ее смерти. По словам подписчиков, Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали.
По словам мотоинструктора Виктора, девушка ехала по дороге со скоростью около 80-100 километров в час.

"Она всегда ездила безопаснее и аккуратнее всех, и в этот раз тоже", — написал viktoradjan в инстаграме.

Мужчина отметил, что "на ровном месте" возникли быстрые колебания переднего колеса мотоцикла.

"Настя (Тропицель. — Прим. Ред.) не виновата, она не превышала скорость", — заключил молодой человек.

Настя Тропицель вела блог, посвященный фрилансу, заработку в интернете и работе над собой. По ее словам, свой первый миллион она заработала в 15 лет.
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