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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200622/1573263887.html
Поправки к Конституции: не отречемся от старого мира
Среди поправок к Конституции особое место занимает закрепление за Россией исторического и юридического правопреемства. Попробуем разобраться, почему это важно и РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T08:01
конституция рф
голосование по поправкам в конституцию
россия
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
оон
ссср
украина
авторы
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Глупо ставите вопрос. Поправка об обнулении президентских сроков - шанс очень адекватному, умному, ответственному человеку и патриоту своей Родины продолжить служение на очень важном государственном посту. Полностью поддерживаю эту поправку, как и все остальные поправки. В том числе ту, о которой пишет автор статьи.
213
Поправки в конституцию - категорическое "ПРОТИВ". Против из-за одной поправки, обнуляющей...
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60
2020
Владимир Корнилов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573113138_0:46:3072:1774_1400x0_80_0_0_b40c7067a7d5ff3546d1de9ce6489057.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
конституция рф, россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), оон, ссср, украина, авторы, мнение - авторы

Поправки к Конституции: не отречемся от старого мира

08:00 22.06.2020 (обновлено: 08:01 22.06.2020)
14498
© РИА Новости / Максим БогодвидПаспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
© РИА Новости / Максим Богодвид
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании. Архивное фото
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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Среди поправок к Конституции особое место занимает закрепление за Россией исторического и юридического правопреемства. Попробуем разобраться, почему это важно и актуально.
Да, многим это может показаться удивительным, но до сих пор статус правопреемника Советского Союза за нашим государством нигде не был закреплен юридически. К моменту распада СССР в 1991 году усилиями либеральной общественности была создана такая атмосфера, при которой восторжествовал курс на отторжение всего, что было связано с "проклятым коммунистическим наследием". Борясь с памятью о нем, российские либералы взяли курс, фактически копирующий слова большевистского гимна: "Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног!" Поэтому даже формальное упоминание государства, разрушенного в 1991-м, считалось недопустимым. Подобный идеологический подход породил затем массу юридических проблем в нудных переговорах с рядом бывших республик СССР по дележу собственности и долгов.
Прохожие около баннера, информирующего об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, в Новосибирске
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Чью диктатуру готовят поправки в Конституцию
Кстати, в этом Россия значительно отличалась от некоторых своих соседей. Как это ни парадоксально звучит, на Украине до сих пор действует закон "О правопреемстве", согласно которому она является полным правопреемником Украинской ССР — даже несмотря на декоммунизацию, фактический и юридический запрет всего, что связано с коммунистическим прошлым этой республики.
Для России же придумали довольно неоднозначную формулировку "страна-продолжатель", с самого начала вызвавшую вопросы у специалистов и закрепленную лишь в ряде подзаконных актов. Считается, что она родилась на совещании глав государств СНГ в Алма-Ате 21 декабря 1991 года. Тогда все согласились, чтобы Россия "продолжила членство СССР в ООН, включая постоянное членство в Совете Безопасности, и других международных организациях".
Однако последний представитель СССР в ООН Юлий Воронцов позже откровенно признавался, что этот термин подкинули нам из Вашингтона: "Вот формулировка, да, она была рекомендована западными странами, в том числе Соединенными Штатами. У них очень хорошие юристы, они, конечно, нашли хорошую форму". Собственно, с данным американским термином, не закрепленным в российском законодательстве, мы и живем по сей день. И это периодически порождает у некоторых "заклятых друзей" России соблазн воспользоваться неоднозначностью его трактовки с тем, чтобы поразить наше государство в правах и полномочиях.
Агитационный плакат, информирующий об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, на остановке общественного транспорта в Красноярске
21 июня, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Борьба против поправок к Конституции как "последний и решительный бой"
Эти усилия заметно активизировались в последние годы, когда наши балтийские соседи и особенно Украина стали периодически поднимать вопрос о "незаконности" пребывания России в рядах постоянных членов Совета Безопасности ООН, а соответственно — о лишении ее права вето.
Разговоры о том, что устоявшаяся структура Организации Объединенных Наций устарела и нужно менять порядок применения вето, ведутся давно, и эту тему часто затрагивают на трибуне Генассамблеи отдельные страны. А Украина в последнее время просто-таки бредит идеей обратиться в Международный суд ООН с требованием лишить Россию членства в организации. Согласно данной логике, Россия не является правопреемником СССР, а поэтому получила место, закрепленное за ним в Совбезе, незаконно. Мол, Москва должна была с распадом Союза подавать заявку на членство в ООН, как это сделали другие республики. По мнению Киева, Украина и Белоруссия — исключение, поскольку наравне с СССР были учредителями Организации Объединенных Наций в 1945 году (аккурат на днях мы отметим 75-летие подписания ее Устава).
Данный подход, конечно же, не выдерживает никакой критики, а потому до сих пор не обсуждался на высоком международном уровне. В конце концов, многие государства с момента подписания Устава меняли названия и границы, уведомляя об этом международное сообщество и продолжая соблюдать обязательства предшественников. Это относится и к Украине, которая подписывала Хартию ООН как Украинская ССР.
Агитация к голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ в Москве
17 июня, 08:00
Поправки к Конституции: можно ли дважды войти в океан русского языка
Это, кстати, касается и постоянных членов Совбеза. Классический пример — многолетние споры о членстве Китая в данной структуре. Первоначально ведь учредительные документы ООН подписывал представитель Гоминьдана. Китайская Народная Республика, провозглашенная 1 октября 1949 года, долго — вплоть до 1970-х — не была представлена в Объединенных Нациях, несмотря на активные попытки Москвы признать очевидное право КНР на место в Совбезе. И лишь резолюция Генассамблеи от 25 октября 1971 года восстановила справедливость: КНР получила полномочия представлять Китай, а Тайвань лишился членства в ООН.
Но споры по поводу Китая можно объяснить тем, что на одно и то же место в организации претендовали два государственных образования. Именно поэтому неоднократно принимали резолюцию о необходимости решать данный вопрос отдельно. В случае же с членством России в ООН никаких споров не было. Как сказано выше, все республики бывшего СССР, включая Украину, согласились с этим. Не в последнюю очередь — под нажимом Запада, которому необходимо было утвердить фактическое правопреемство России для выплаты ею общесоюзных долгов и закрепления за Москвой международных обязательств Союза в сфере безопасности.
Московский Кремль
27 февраля, 12:57
В Кремле рассказали о передаче России активов за выплату долга СССР
Украина, надувая щеки, постоянно акцентирует внимание на том, что она была одним из учредителей ООН. Но киевские политики удивятся, если почитают статьи западных СМИ, подробно описывавших споры о формировании этой организации три четверти века назад. Практически везде писали, что учредители — Россия, Украина и Белоруссия. Мало того, не секрет, что Сталин пытался добиться участия в ООН в качестве полноправных членов всех 16 существовавших на тот момент республик (тогда была еще и Карело-Финская ССР).
Первый представитель Украины в ООН Дмитрий Мануильский прямо заявил в 1945 году в Сан-Франциско: "Все 16 советских республик будут добиваться членства в Организации Объединенных Наций, что даст СССР 16 мест в Генеральной ассамблее. Россия сейчас имеет три места — для Великороссии, Украины и Белоруссии". Подчеркнем это неприятное для современного Киева слово: для Великороссии, то есть для РСФСР.
Лидеры стран-участниц G7 во время встречи в рамках ежегодного саммита. Архивное фото
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Не мытьем, так Китаем — Россию снова пытаются заманить в западный капкан
Такие амбиции Сталин пояснял вполне логично: среди учредителей ООН были доминионы и фактические колонии Британии (Канада, Австралия, Индия, Южно-Африканский Союз и другие), мягко говоря, не вполне самостоятельные в принятии внешнеполитических решений. Соответственно, СССР хотел несколько уравновесить ситуацию. Но Запад пошел на компромисс лишь по Украине и Белоруссии. Так что Киеву в условиях декоммунизации лучше не вспоминать, кому он обязан своим участием в ООН.
Именно попытки подвергнуть ревизии роль, миссию, структуру ООН побудили Владимира Путина выступить с инициативой проведения встречи постоянных участников Совбеза. И неслучайно в своей фундаментальной статье, приуроченной к 75-летию Победы, глава российского государства отдельно указал на опасность такого подхода: "Звучащие довольно часто в последние годы призывы отменить право вето, отказать постоянным членам Совбеза в особых возможностях на деле безответственны. Ведь если такое произойдет, Организация Объединенных Наций по существу превратится в ту самую Лигу наций — собрание для пустых разговоров, лишенное каких-либо рычагов воздействия на мировые процессы; чем все закончилось, хорошо известно".
Президент России Владимир Путин
19 июня, 08:00
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Закрепление официального статуса правопреемника СССР в Основном законе Российской Федерации должно снять многие вопросы, связанные с упомянутыми интригами. А заодно и положить конец "особому мнению" некоторых наших либералов о том, что "Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное". По такой "логике" нынешняя Россия должна лишь каяться да платить долги бывшего Союза, но ни в коем случае не быть его преемником.
Следует особо подчеркнуть: предлагаемые поправки к Конституции не ограничиваются лишь закреплением юридического правопреемства от СССР, они подчеркивают непрерывность российского государства на протяжении тысячелетней истории. То есть речь идет и об историческом правопреемстве Российской Федерации от Руси, Российской империи и Советского Союза. Наконец мы не отрекаемся "от старого мира". Наконец мы закрепляем необходимость защищать историческую правду от посягательств извне и изнутри.
Как проголосовать онлайн по поправкам к Конституции
16 июня, 21:27
Как проголосовать онлайн по поправкам к Конституции
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)ООНСССРУкраинаАвторыМнение - Авторы
Популярные комментарии
Глупо ставите вопрос. Поправка об обнулении президентских сроков - шанс очень адекватному, умному, ответственному человеку и патриоту своей Родины продолжить служение на очень важном государственном посту. Полностью поддерживаю эту поправку, как и все остальные поправки. В том числе ту, о которой пишет автор статьи.
22 июня, 08:27
mm3minaeva
944103111
Поправки в конституцию - категорическое "ПРОТИВ". Против из-за одной поправки, обнуляющей...
22 июня, 08:08
PIPetr Io
124000176
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