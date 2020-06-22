Российский березовый гриб отправился в Южную Корею

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российский производитель начал поставлять в Южную Корею чагу — древесный нарост, обладающий лечебными свойствами. Первая партия экстракта и чая из чаги поступила в розничную продажу крупнейших универмагов Сеула, сообщает официальный сайт Минпромторга России.

По-научному этот дереворазрушающий нарост называется трутовиком, в народе же он больше известен как черный березовый гриб. Он обладает лечебными свойствами, при этом специалисты предупреждают, что его следует отличать от ложных наростов светлого цвета.

Как сообщается на сайте, высококачественный древесный гриб чага собирают в экологически чистых лесах Крайнего Севера России. Экстракт и чай из лечебного нароста относится к группе премиальных товаров.