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https://ria.ru/20200622/1573254806.html
Российский березовый гриб отправился в Южную Корею
Российский производитель начал поставлять в Южную Корею чагу — древесный нарост, обладающий лечебными свойствами. Первая партия экстракта и чая из чаги... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:08
хорошие новости
хорошие новости
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
южная корея
сеул
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хорошие новости, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), южная корея, сеул

Российский березовый гриб отправился в Южную Корею

08:00 22.06.2020 (обновлено: 13:08 22.06.2020)
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© РИА Новости / Игорь ОнучинБерёзовая роща
Берёзовая роща
© РИА Новости / Игорь Онучин
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российский производитель начал поставлять в Южную Корею чагу — древесный нарост, обладающий лечебными свойствами. Первая партия экстракта и чая из чаги поступила в розничную продажу крупнейших универмагов Сеула, сообщает официальный сайт Минпромторга России.
По-научному этот дереворазрушающий нарост называется трутовиком, в народе же он больше известен как черный березовый гриб. Он обладает лечебными свойствами, при этом специалисты предупреждают, что его следует отличать от ложных наростов светлого цвета.
Для продвижения культуры чаепития Ассоциация гостеприимства РС (Я) воспроизвела чайную церемонию на основе якутских традиций в виде мастер-классов
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Как сообщается на сайте, высококачественный древесный гриб чага собирают в экологически чистых лесах Крайнего Севера России. Экстракт и чай из лечебного нароста относится к группе премиальных товаров.
Контракт между российской компанией и южнокорейским импортером был заключен в мае 2020 года, и первые десять тысяч банок чаги отправились с Корею уже в середине июня.
1481039539
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Хорошие новостиХорошие новостиМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Южная КореяСеул
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