https://ria.ru/20200622/1573254806.html
Российский березовый гриб отправился в Южную Корею
Российский производитель начал поставлять в Южную Корею чагу — древесный нарост, обладающий лечебными свойствами. Первая партия экстракта и чая из чаги... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T08:00
2020-06-22T13:08
хорошие новости
хорошие новости
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
южная корея
сеул
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5
южная корея
сеул
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), южная корея, сеул
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российский производитель начал поставлять в Южную Корею чагу — древесный нарост, обладающий лечебными свойствами. Первая партия экстракта и чая из чаги поступила в розничную продажу крупнейших универмагов Сеула, сообщает официальный сайт Минпромторга России.
По-научному этот дереворазрушающий нарост называется трутовиком, в народе же он больше известен как черный березовый гриб. Он обладает лечебными свойствами, при этом специалисты предупреждают, что его следует отличать от ложных наростов светлого цвета.
Как сообщается на сайте, высококачественный древесный гриб чага собирают в экологически чистых лесах Крайнего Севера России. Экстракт и чай из лечебного нароста относится к группе премиальных товаров.
Контракт между российской компанией и южнокорейским импортером был заключен в мае 2020 года, и первые десять тысяч банок чаги отправились с Корею уже в середине июня.