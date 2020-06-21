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Патриарх Кирилл соболезнует в связи с кончиной своего бывшего секретаря
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью бывшей сотрудницы Ленинградских духовных школ и своего секретаря Натальи... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T23:00
2020-06-21T23:00
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РИА Новости
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религия, владимир устименко, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, смоленск, софия (город), санкт-петербург, общество
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью бывшей сотрудницы Ленинградских духовных школ и своего секретаря Натальи Устименко, говорится в сообщении, публикованном в воскресенье на сайте Русской православной церкви.
Наталья Устименко умерла 20 июня на 97-м году жизни в богадельне Воскресенского Новодевичьего монастыря Санкт-Петербурга, уточняют на сайте.
"Примите глубокие и сердечные соболезнования в связи с кончиной Натальи Федоровны Устименко, которая в течение 10 лет была моим секретарем в бытность несения мною ректорского послушания в Ленинградских духовных школах", - сказано в послании патриарха Кирилла настоятельнице Воскресенского Новодевичьего монастыря игумении Софии (Силиной), цитата из которого приводится в сообщении на сайте РПЦ.
По словам патриарха Кирилла, Устименко отличала "искренняя преданность церковному служению с отречением от всяких мирских попечений".
По данным сайта Русской православной церкви, Наталья Устименко была заведующей канцелярии Ленинградской духовной академии и семинарии с 1973 по 1984 годы, в период ректорства владыки Кирилла — ныне Патриарха Московского и всея Руси, а после его перевода на Смоленскую кафедру "продолжила общение с ним и регулярно ездила в Смоленск на церковные праздники".
Последние годы жизни провела в богадельне Новодевичьего монастыря Санкт-Петербурга.