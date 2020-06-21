Патриарх Кирилл соболезнует в связи с кончиной своего бывшего секретаря

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в освящении Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятской церкви)

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью бывшей сотрудницы Ленинградских духовных школ и своего секретаря Натальи Устименко, говорится в сообщении, публикованном в воскресенье на сайте Русской православной церкви.

Наталья Устименко умерла 20 июня на 97-м году жизни в богадельне Воскресенского Новодевичьего монастыря Санкт-Петербурга, уточняют на сайте.

"Примите глубокие и сердечные соболезнования в связи с кончиной Натальи Федоровны Устименко, которая в течение 10 лет была моим секретарем в бытность несения мною ректорского послушания в Ленинградских духовных школах", - сказано в послании патриарха Кирилла настоятельнице Воскресенского Новодевичьего монастыря игумении Софии (Силиной), цитата из которого приводится в сообщении на сайте РПЦ.

По словам патриарха Кирилла, Устименко отличала "искренняя преданность церковному служению с отречением от всяких мирских попечений".

По данным сайта Русской православной церкви, Наталья Устименко была заведующей канцелярии Ленинградской духовной академии и семинарии с 1973 по 1984 годы, в период ректорства владыки Кирилла — ныне Патриарха Московского и всея Руси, а после его перевода на Смоленскую кафедру "продолжила общение с ним и регулярно ездила в Смоленск на церковные праздники".