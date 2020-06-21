https://ria.ru/20200621/1573270724.html
Зрители "лишили" Билана победы на Евровидении
Зрители Евровидения провели голосование по прошедшим выступлениям разных лет, его результаты опубликованы в официальном аккаунте конкурса в твиттере. Участники... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T21:46
2020-06-21T22:22
ани лорак
яна рудковская
дима билан (виктор белан)
исландия
греция
европа
дима билан - победитель "евровидения-2008"
евровидение-2008
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https://ria.ru/20190525/1554903125.html
https://ria.ru/20200615/1572954641.html
Bilir
Самые последние новости: я только что провел голосование зрителей Евровидения на своей лестничной площадке. Первое место снова занял Билан. Мои поздравления!
109
Ekaterina Bar
Лично мне ни до до этого Евровидения, ни до Билана нет никакого дела. Но эта новость всё же удивила. Так можно - "переголосовывать" спустя много лет? Нуууууу, тады можно переголосовывать и по другим поводам - пусть и задним числом. Чудны дела твои, господи! 🤭🤫
34
17
исландия
греция
европа
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/93707/79/937077912_0:130:2000:1255_1400x0_80_0_0_20d4ff56fcdaefcc13f1bbaa135845f0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ани лорак, яна рудковская, дима билан (виктор белан), исландия, греция, европа, дима билан - победитель "евровидения-2008", евровидение-2008