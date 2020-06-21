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Зрители "лишили" Билана победы на Евровидении
Зрители Евровидения провели голосование по прошедшим выступлениям разных лет, его результаты опубликованы в официальном аккаунте конкурса в твиттере. Участники... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T22:22
ани лорак
яна рудковская
дима билан (виктор белан)
исландия
греция
европа
дима билан - победитель "евровидения-2008"
евровидение-2008
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Самые последние новости: я только что провел голосование зрителей Евровидения на своей лестничной площадке. Первое место снова занял Билан. Мои поздравления!
109
Лично мне ни до до этого Евровидения, ни до Билана нет никакого дела. Но эта новость всё же удивила. Так можно - "переголосовывать" спустя много лет? Нуууууу, тады можно переголосовывать и по другим поводам - пусть и задним числом. Чудны дела твои, господи! 🤭🤫
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исландия
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РИА Новости
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ани лорак, яна рудковская, дима билан (виктор белан), исландия, греция, европа, дима билан - победитель "евровидения-2008", евровидение-2008

Зрители "лишили" Билана победы на Евровидении

21:46 21.06.2020 (обновлено: 22:22 21.06.2020)
40983
© Фото : Joerg KochДима Билан
Дима Билан
© Фото : Joerg Koch
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Зрители Евровидения провели голосование по прошедшим выступлениям разных лет, его результаты опубликованы в официальном аккаунте конкурса в твиттере. Участники опроса переместили победителя финала 2008 года Диму Билана на девятое место.
Новым лидером Евровидения-2008 пользователи твиттера выбрали украинскую певицу Ани Лорак, которая заняла на том конкурсе второе место. Следом за ней в обновленном рейтинге идут представители Греции и Исландии.
Дима Билан во время выступления в финале конкурса песни Евровидение-2008 в Белграде
25 мая 2019, 00:37Культура
Билан выразил готовность в третий раз принять участие в Евровидении
"Приятно получать такие новости из Европы!" — прокомментировала свою "победу" Лорак в инстаграме.
Продюсер Яна Рудковская, в свою очередь, в беседе с телеканалом "360" отметила, что сравнивать настоящее многомиллионное голосование зрителей Евровидения с мнением пары тысяч фанатов в твиттере нельзя.
"Я считаю, что номер, который был у Димы, а у него был шикарный номер, невозможно повторить", — сказала она.
Рудковская назвала победу Билана беспрецедентной, отметив, что его номер был невероятно запоминающимся.
Конкурс Евровидение
15 июня, 16:11Культура
Названы даты проведения Евровидения в 2021 году
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Обсудить 17
Ани ЛоракЯна РудковскаяДима Билан (Виктор Белан)ИсландияГрецияЕвропаДима Билан - победитель "Евровидения-2008"Евровидение-2008
Популярные комментарии
Самые последние новости: я только что провел голосование зрителей Евровидения на своей лестничной площадке. Первое место снова занял Билан. Мои поздравления!
21 июня, 22:20
Bilir
55500013
Лично мне ни до до этого Евровидения, ни до Билана нет никакого дела. Но эта новость всё же удивила. Так можно - "переголосовывать" спустя много лет? Нуууууу, тады можно переголосовывать и по другим поводам - пусть и задним числом. Чудны дела твои, господи! 🤭🤫
21 июня, 22:16
Ekaterina Bar
18160000
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