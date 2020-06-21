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Сербские наблюдатели сообщили о трех случаях "каруселей" на выборах
Наблюдатели Центра исследований, транспарентности и ответственности (CRTA) на парламентских выборах в Сербии заявили о трех случаях фальсификации по системе... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T20:03
ивица дачич
александр вучич
воислав шешель
бюро по демократическим институтам и правам человека
сербия
в мире
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РИА Новости
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353
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ивица дачич, александр вучич, воислав шешель, бюро по демократическим институтам и правам человека, сербия, в мире

Сербские наблюдатели сообщили о трех случаях "каруселей" на выборах

20:03 21.06.2020
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© РИА Новости / Олег Иванов / Перейти в фотобанкЖенщина опускает бюллетень в урну для голосования на одном из избирательных участков Белграда
Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на одном из избирательных участков Белграда
© РИА Новости / Олег Иванов
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БЕЛГРАД, 21 июн - РИА Новости. Наблюдатели Центра исследований, транспарентности и ответственности (CRTA) на парламентских выборах в Сербии заявили о трех случаях фальсификации по системе многократного голосования одних и тех же лиц - "карусели", которая на Балканах называют "болгарским поездом".
По данным Республиканской избирательной комиссии (РИК), правом голоса обладают 6,5 миллиона граждан Сербии, которые голосуют с 07.00 (08.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) на 8,4 тысячи участков, 90 участков находятся на территории Косово и Метохии, а 42 - за рубежом. Избирком зарегистрировал 3,3 тысячи местных и 111 иностранных наблюдателей, включая представителей БДИПЧ ОБСЕ.
Виды города Белград
Вчера, 08:05
В Сербии началось голосование на парламентских и местных выборах
CRTA сообщила, что на 3,7% избирательных участков ее наблюдатели выявили нарушения, которые могу повлиять на исход выборов, и еще на 2% был обнаружен агитационный материал ближе 50 метров от места голосования.
"CRTA заявила в полицию о еще одном случае "болгарского поезда", который наблюдатели выявили у избирательного участка 15 в городе Зренянин, в районе Лазарево. Это уже третье заявление, которое организация подала с утра из-за "болгарских поездов", - сообщили наблюдатели в Twitter.
Логотип ОБСЕ
Вчера, 19:13
ОБСЕ оценила ход голосования на выборах в парламент Сербии в Косово
Полиция ранее выехала на места по двум предыдущим заявлениям CRTA, но как заявило МВД, не обнаружила там фальсификаций. По данным избиркома, голосование идет без значительных нарушений, явка до 17.00 мск составила 33,42%.
РИК должна объявить результаты волеизъявления не позже 96 часов от окончания голосования и в течение 10 дней вручить мандаты новоизбранным парламентариям.
Явка ожидается на уровне 45%. Согласно последним данным соцопросов, ценз в 3% преодолеют всего несколько блоков из 21 зарегистрированного. Среди них правящая Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича, Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича, оппозиционная Сербская радикальная партия Воислава Шешеля и движение бывшего призера-ватерполиста, ныне руководителя одного из районов Белграда Александра Шапича.
В однопалатной скупщине Сербии 250 мест, депутаты избираются сроком на четыре года.
Национальный парламент Сербии
Вчера, 02:00
Процедура выборов в парламент Сербии
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Ивица ДачичАлександр ВучичВоислав ШешельБюро по демократическим институтам и правам человекаСербияВ мире
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