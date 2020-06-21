Сербские наблюдатели сообщили о трех случаях "каруселей" на выборах

Женщина опускает бюллетень в урну для голосования на одном из избирательных участков Белграда

БЕЛГРАД, 21 июн - РИА Новости. Наблюдатели Центра исследований, транспарентности и ответственности (CRTA) на парламентских выборах в Наблюдатели Центра исследований, транспарентности и ответственности (CRTA) на парламентских выборах в Сербии заявили о трех случаях фальсификации по системе многократного голосования одних и тех же лиц - "карусели", которая на Балканах называют "болгарским поездом".

По данным Республиканской избирательной комиссии (РИК), правом голоса обладают 6,5 миллиона граждан Сербии, которые голосуют с 07.00 (08.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) на 8,4 тысячи участков, 90 участков находятся на территории Косово и Метохии, а 42 - за рубежом. Избирком зарегистрировал 3,3 тысячи местных и 111 иностранных наблюдателей, включая представителей БДИПЧ ОБСЕ.

CRTA сообщила, что на 3,7% избирательных участков ее наблюдатели выявили нарушения, которые могу повлиять на исход выборов, и еще на 2% был обнаружен агитационный материал ближе 50 метров от места голосования.

"CRTA заявила в полицию о еще одном случае "болгарского поезда", который наблюдатели выявили у избирательного участка 15 в городе Зренянин, в районе Лазарево. Это уже третье заявление, которое организация подала с утра из-за "болгарских поездов", - сообщили наблюдатели в Twitter

Полиция ранее выехала на места по двум предыдущим заявлениям CRTA, но как заявило МВД, не обнаружила там фальсификаций. По данным избиркома, голосование идет без значительных нарушений, явка до 17.00 мск составила 33,42%.

РИК должна объявить результаты волеизъявления не позже 96 часов от окончания голосования и в течение 10 дней вручить мандаты новоизбранным парламентариям.

Явка ожидается на уровне 45%. Согласно последним данным соцопросов, ценз в 3% преодолеют всего несколько блоков из 21 зарегистрированного. Среди них правящая Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича , Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича , оппозиционная Сербская радикальная партия Воислава Шешеля и движение бывшего призера-ватерполиста, ныне руководителя одного из районов Белграда Александра Шапича.