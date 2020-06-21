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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200621/1573267377.html
В Таджикистане число случаев коронавируса достигло 5457
В Таджикистане на вечер воскресенья зарегистрированы 5457 человек с диагнозом "коронавирус", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T18:41
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таджикистан
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353
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коронавирус covid-19, таджикистан, в мире

В Таджикистане число случаев коронавируса достигло 5457

18:41 21.06.2020
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© Фото : Национальная Референс лаборатория Республики Таджикистан Работа референс-лаборатории в Душанбе
Работа референс-лаборатории в Душанбе
© Фото : Национальная Референс лаборатория Республики Таджикистан
ДУШАНБЕ, 21 июн - РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане на вечер воскресенья зарегистрированы 5457 человек с диагнозом "коронавирус", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"В Таджикистане за сутки число больных COVID-19 увеличилось на 58 человек, достигнув 5457, вылечены были 3995 человек, число умерших - 52", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по состоянию на вечер 21 июня в стране под медицинским наблюдением в больницах находилось 116 человек, за последние сутки 61 человек был выписан после выздоровления.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТаджикистанВ мире
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