https://ria.ru/20200621/1573267377.html
В Таджикистане число случаев коронавируса достигло 5457
В Таджикистане на вечер воскресенья зарегистрированы 5457 человек с диагнозом "коронавирус", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T18:41
2020-06-21T18:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
таджикистан
в мире
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таджикистан
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, таджикистан, в мире