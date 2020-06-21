Глава Калуги заступился за девушек, станцевавших у мемориала Победы

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Станцевавшие в купальниках в фонтане у мемориала Победы девушки не хотели оскорбить историческую память, считает глава Калуги Дмитрий Денисов. Станцевавшие в купальниках в фонтане у мемориала Победы девушки не хотели оскорбить историческую память, считает главаДмитрий Денисов.

Он отметил, что очень важно выяснить мотивы этих жительниц города.

"Судя по тому, что я увидел, не было там намерений кого-то оскорбить. Место, конечно, значимое для нашего города. Но фонтану более полусотни лет, и в разные периоды времени, например в советское время, там мальчишки собирали мелочь, в 1990-е годы купались десантники. Поэтому я считаю, что к этому событию привлечено чрезмерное внимание", — сказал Денисов в комментарии РИА Новости.

По его словам, точку в вопросе должны поставить "рассудок и здравый подход".

"Надеюсь, для этих девушек все закончится благополучно, они сделают определенные выводы", — заключил глава Калуги.

Ранее в Сети появились кадры с двумя девушками в нижнем белье или в купальниках, танцующими в фонтане у мемориала Победы. Региональный Следственный комитет и МВД начали проверку инцидента.

Правоохранители выяснят мотивы создания и распространения ролика, а также проверят условия жизни и воспитания самих девушек и тех, кто снимал их на видео.