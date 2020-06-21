https://ria.ru/20200621/1573266934.html
Глава Калуги заступился за девушек, станцевавших у мемориала Победы
Станцевавшие в купальниках в фонтане у мемориала Победы девушки не хотели оскорбить историческую память, считает глава Калуги Дмитрий Денисов. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T18:17
2020-06-21T20:35
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
калуга
общество
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https://ria.ru/20200530/1572229098.html
https://ria.ru/20200507/1571128410.html
Игор Петр
СК проверяет купание девушек в купальниках в фонтане. Современная Россия
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Александр И.
По твоему танцы глупых школьниц у мемориала памяти это нормально? Это не современная Россия!
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калуга
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), калуга, общество
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июн — РИА Новости.
Станцевавшие в купальниках в фонтане у мемориала Победы девушки не хотели оскорбить историческую память, считает глава Калуги
Дмитрий Денисов.
Он отметил, что очень важно выяснить мотивы этих жительниц города.
"Судя по тому, что я увидел, не было там намерений кого-то оскорбить. Место, конечно, значимое для нашего города. Но фонтану более полусотни лет, и в разные периоды времени, например в советское время, там мальчишки собирали мелочь, в 1990-е годы купались десантники. Поэтому я считаю, что к этому событию привлечено чрезмерное внимание", — сказал Денисов в комментарии РИА Новости.
По его словам, точку в вопросе должны поставить "рассудок и здравый подход".
"Надеюсь, для этих девушек все закончится благополучно, они сделают определенные выводы", — заключил глава Калуги.
Ранее в Сети появились
кадры с двумя девушками в нижнем белье или в купальниках, танцующими в фонтане у мемориала Победы. Региональный Следственный комитет и МВД начали проверку инцидента.
Правоохранители выяснят мотивы создания и распространения ролика, а также проверят условия жизни и воспитания самих девушек и тех, кто снимал их на видео.
Следователи отмечали значимость площади Победы для калужан: там установлен монумент, украшенный георгиевской лентой, и статуя Родины-матери, на площади захоронен прах Неизвестного Солдата, зажжен Вечный огонь, около которого школьники несут вахту памяти, установлен памятник жертвам фашистских концлагерей.