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Глава Калуги заступился за девушек, станцевавших у мемориала Победы
Станцевавшие в купальниках в фонтане у мемориала Победы девушки не хотели оскорбить историческую память, считает глава Калуги Дмитрий Денисов. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T20:35
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
калуга
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), калуга, общество

Глава Калуги заступился за девушек, станцевавших у мемориала Победы

18:17 21.06.2020 (обновлено: 20:35 21.06.2020)
15081
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Станцевавшие в купальниках в фонтане у мемориала Победы девушки не хотели оскорбить историческую память, считает глава Калуги Дмитрий Денисов.
Он отметил, что очень важно выяснить мотивы этих жительниц города.
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"Судя по тому, что я увидел, не было там намерений кого-то оскорбить. Место, конечно, значимое для нашего города. Но фонтану более полусотни лет, и в разные периоды времени, например в советское время, там мальчишки собирали мелочь, в 1990-е годы купались десантники. Поэтому я считаю, что к этому событию привлечено чрезмерное внимание", — сказал Денисов в комментарии РИА Новости.
По его словам, точку в вопросе должны поставить "рассудок и здравый подход".
"Надеюсь, для этих девушек все закончится благополучно, они сделают определенные выводы", — заключил глава Калуги.
Ранее в Сети появились кадры с двумя девушками в нижнем белье или в купальниках, танцующими в фонтане у мемориала Победы. Региональный Следственный комитет и МВД начали проверку инцидента.
Правоохранители выяснят мотивы создания и распространения ролика, а также проверят условия жизни и воспитания самих девушек и тех, кто снимал их на видео.
Следователи отмечали значимость площади Победы для калужан: там установлен монумент, украшенный георгиевской лентой, и статуя Родины-матери, на площади захоронен прах Неизвестного Солдата, зажжен Вечный огонь, около которого школьники несут вахту памяти, установлен памятник жертвам фашистских концлагерей.
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781649182180
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Следственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)КалугаОбщество
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