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Полиция ищет девушек, станцевавших в бикини у мемориала Победы в Калуге
Полиция проводит проверку из-за публикации в соцсетях видео, на котором две девушки в купальниках танцуют в фонтане у мемориала Победы в Калуге, сообщил в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:19
калуга
происшествия
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https://ria.ru/20200528/1572122973.html
https://ria.ru/20200526/1571999438.html
На лесоповал обоих!!! Пусть там гнус кормят и вокруг сосен танцуют. Пора канчать с этой пагубной практикой, то они шашлыки на вечном огне жарят, тофотки нацистов и предателей в бесмертном полку постят. Пора уже пару таких персонажей отправить на кичу и всё это сразу закончится...
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калуга
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
калуга, происшествия

Полиция ищет девушек, станцевавших в бикини у мемориала Победы в Калуге

16:19 18.06.2020
3288
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Полиция проводит проверку из-за публикации в соцсетях видео, на котором две девушки в купальниках танцуют в фонтане у мемориала Победы в Калуге, сообщил в четверг РИА Новости представитель УМВД по региону.
Видеоролик опубликовало издание "Подъем", отметив, что первоначально он появился в одной из соцсетей. На видео две девушки в нижнем белье танцуют в фонтане у некоего мемориала. По данным издания, это мемориал Победы в Калуге.
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"Материалы переданы сотрудникам по территориальности. Они проводят проверку. И уже по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства, отметив, что личности девушек пока не установлены.
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КалугаПроисшествия
Популярные комментарии
На лесоповал обоих!!! Пусть там гнус кормят и вокруг сосен танцуют. Пора канчать с этой пагубной практикой, то они шашлыки на вечном огне жарят, тофотки нацистов и предателей в бесмертном полку постят. Пора уже пару таких персонажей отправить на кичу и всё это сразу закончится...
18 июня, 16:51
Дмитрий
2400013
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