https://ria.ru/20200618/1573134949.html
Полиция ищет девушек, станцевавших в бикини у мемориала Победы в Калуге
Полиция проводит проверку из-за публикации в соцсетях видео, на котором две девушки в купальниках танцуют в фонтане у мемориала Победы в Калуге, сообщил в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:19
2020-06-18T16:19
калуга
происшествия
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https://ria.ru/20200528/1572122973.html
https://ria.ru/20200526/1571999438.html
Дмитрий
На лесоповал обоих!!! Пусть там гнус кормят и вокруг сосен танцуют. Пора канчать с этой пагубной практикой, то они шашлыки на вечном огне жарят, тофотки нацистов и предателей в бесмертном полку постят. Пора уже пару таких персонажей отправить на кичу и всё это сразу закончится...
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4
калуга
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, происшествия