https://ria.ru/20200621/1573266386.html
Появилось видео с места смертельного ДТП с 18-летней российской блогершей
Телеканал РЕН ТВ опубликовал предполагаемые кадры с места гибели 18-летней блогерши Насти Тропицель. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T17:55
2020-06-21T20:55
россия
бали
происшествия
в мире
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https://ria.ru/20200512/1571334438.html
Игорь Громов
Ключевое слово всей статьи, блогерша. Если бы написали в заголовке, смертельное ДТП 18-летней девушки, прочтений было бы в десятки раз меньше. Нынешние журналисты, это те же торгаши, а статьи это тот же товар. А товар, надо красиво оформить, что бы можно было быстро продать.
78
игорь .
Затем что многим интересно. Вот про дтп в Липецке люди почти не читают. Хоть там и 6 жертв. Наверное и вы не стали комментировать
46
90
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бали
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бали, происшествия, в мире