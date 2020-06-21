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https://ria.ru/20200621/1573266386.html
Появилось видео с места смертельного ДТП с 18-летней российской блогершей
Телеканал РЕН ТВ опубликовал предполагаемые кадры с места гибели 18-летней блогерши Насти Тропицель. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T20:55
россия
бали
происшествия
в мире
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https://ria.ru/20200512/1571334438.html
Ключевое слово всей статьи, блогерша. Если бы написали в заголовке, смертельное ДТП 18-летней девушки, прочтений было бы в десятки раз меньше. Нынешние журналисты, это те же торгаши, а статьи это тот же товар. А товар, надо красиво оформить, что бы можно было быстро продать.
78
Затем что многим интересно. Вот про дтп в Липецке люди почти не читают. Хоть там и 6 жертв. Наверное и вы не стали комментировать
46
90
россия
бали
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573266139_0:0:1918:1079_1400x0_80_0_0_c14d5dd37f2a5b284d014be7c2fed63f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, бали, происшествия, в мире

Появилось видео с места смертельного ДТП с 18-летней российской блогершей

17:55 21.06.2020 (обновлено: 20:55 21.06.2020)
213102
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал предполагаемые кадры с места гибели 18-летней блогерши Насти Тропицель.
На видео можно заметить два столкнувшихся мотоцикла и тело погибшего человека, рядом с которым сидит мужчина. Также на кадрах сотрудники медицинских служб увозят тело.
YouTube-блогер Кори Ла Бэрри
12 мая, 16:44
Популярный блогер погиб в свой 25-й день рождения
Ранее в Instagram девушки появились сообщения о ее смерти. Как писали подписчики, Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали.
Настя Тропицель вела блог, посвященный фрилансу, заработку в интернете и работе над собой. По ее словам, свой первый миллион она заработала в 15 лет.
7063401384057
Обсудить 90
РоссияБалиПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
Ключевое слово всей статьи, блогерша. Если бы написали в заголовке, смертельное ДТП 18-летней девушки, прочтений было бы в десятки раз меньше. Нынешние журналисты, это те же торгаши, а статьи это тот же товар. А товар, надо красиво оформить, что бы можно было быстро продать.
21 июня, 20:12
Игорь Громов
7221003
Затем что многим интересно. Вот про дтп в Липецке люди почти не читают. Хоть там и 6 жертв. Наверное и вы не стали комментировать
21 июня, 19:53
и.игорь .
31000312
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