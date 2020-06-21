Появилось видео с места смертельного ДТП с 18-летней российской блогершей

На видео можно заметить два столкнувшихся мотоцикла и тело погибшего человека, рядом с которым сидит мужчина. Также на кадрах сотрудники медицинских служб увозят тело.

Популярный блогер погиб в свой 25-й день рождения

Популярный блогер погиб в свой 25-й день рождения

Настя Тропицель вела блог, посвященный фрилансу, заработку в интернете и работе над собой. По ее словам, свой первый миллион она заработала в 15 лет.