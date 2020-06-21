Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию в Ливии

Президентзаявил в субботу на военной базе в районе города Сиди-Баррани недалеко от границы с Ливией, что Египет готов помочь ливийским племенам в борьбе с иностранным вмешательством, тренируя и вооружая их. Также он заявил, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, "красной чертой" для продвижения войск является городпримерно в 900 километрах от границы с Египтом и провинция Джуфра.