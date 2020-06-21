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Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию в Ливии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию в Ливии, подчеркнув отсутствие военного решения и безальтернативность... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T18:09
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид египта
ливия
египет
в мире
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РИА Новости
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353
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид египта, ливия, египет, в мире

Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию в Ливии

17:32 21.06.2020 (обновлено: 18:09 21.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию в Ливии, подчеркнув отсутствие военного решения и безальтернативность прекращения боевых действий, говорится в комментарии МИД РФ по итогам телефонного разговора.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в субботу на военной базе в районе города Сиди-Баррани недалеко от границы с Ливией, что Египет готов помочь ливийским племенам в борьбе с иностранным вмешательством, тренируя и вооружая их. Также он заявил, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, "красной чертой" для продвижения войск является город Сирт примерно в 900 километрах от границы с Египтом и провинция Джуфра.
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"Министры обменялись мнениями о положении дел в Ливии, подчеркнув отсутствие военного решения и безальтернативность незамедлительного и устойчивого прекращения боевых действий сторонами конфликта и начала диалога с участием всех ливийских сторон для согласования общеприемлемых договоренностей по всем аспектам урегулирования в русле итогов Берлинской конференции", - говорится в сообщении.
Кроме того, Лавров и Шукри выразили серьезную озабоченность тупиком в палестино-израильском мирном процессе и высказались в пользу активизации под эгидой ООН усилий "квартета" международных посредников в координации с ведущими арабскими странами в интересах возобновления прямых переговоров между сторонами.
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ЕгиптаЛивияЕгипетВ мире
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