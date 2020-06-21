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В СР рассказали об астраханке, подозреваемой в убийстве сына
Подозреваемая в убийстве сына в Астраханской области Галина Морозова вышла из партии "Справедливая Россия" в 2019 году, когда однопартийцы не подержали ее... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T16:34
убийство мальчика в астраханской области
справедливая россия
астраханская область
происшествия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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убийство мальчика в астраханской области, справедливая россия, астраханская область, происшествия

В СР рассказали об астраханке, подозреваемой в убийстве сына

16:34 21.06.2020
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© СУСК РФ по Астраханской областиВ Астрахани по подозрению в убийстве 12-летнего мальчика задержана его мать. Стоп-кадр видео
В Астрахани по подозрению в убийстве 12-летнего мальчика задержана его мать. Стоп-кадр видео
© СУСК РФ по Астраханской области
В Астрахани по подозрению в убийстве 12-летнего мальчика задержана его мать. Стоп-кадр видео
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Подозреваемая в убийстве сына в Астраханской области Галина Морозова вышла из партии "Справедливая Россия" в 2019 году, когда однопартийцы не подержали ее кандидатуру для выдвижения на выборы губернатора, сообщил РИА Новости депутат областной думы, член совета регионального отделения "Справедливой России" Хамзат Даудов.
"Она являлась членом партии... Мы не поддержали ее инициативу выдвинуться в губернаторы (в сентябре 2019 года), и после этого она ушла, громко хлопнув дверью", - сказал Даудов, уточнив, что однопартийцы не видели смысла в выдвижении Морозовой с ее узнаваемостью в регионе. При этом, по его словам, когда она баллотировалась в областную думу в 2016 году, "она на своем округе сильно работала". "Был у нее такой напор, что выборы вплоть до президента России, ей во всем этом хотелось участвовать", - отметил собеседник.
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С Морозовой он близко знаком не был. Последний раз он ее видел на дебатах, которые прошли в Астрахани в четверг между представителями "Справедливой России" и КПРФ, за день до ее задержания. "Прошло три месяца (с момента исчезновения ребенка). На вид, что ребенка потеряла или что-то случилось, этого было не распознать", - сказал Даудов.
Правоохранители 19 июня обнаружили тело 12-летнего ребенка, залитое бетоном под полом дома, который принадлежит его старшему брату. По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся домой под утро следующего дня. Во время ссоры мать ударила его гантелей, и ребенок умер, считает СК. При этом его семья пыталась запутать следствие, сообщая, что они видели его около дома, а также узнали на камерах видеонаблюдения. Мать ребенка задержана.
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Согласно данным областного избиркома, Морозова дважды, в 2016 и 2017 годах, баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019 году - на пост губернатора Астраханской области. Ранее также сообщалось, что в конце 2017 года Морозова, являясь членом "Справедливой России" и делегатом от регионального отделения партии в Астраханской области, предложила свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года.
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Убийство мальчика в Астраханской областиСправедливая РоссияАстраханская областьПроисшествия
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