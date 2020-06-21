В СР рассказали об астраханке, подозреваемой в убийстве сына

"Она являлась членом партии... Мы не поддержали ее инициативу выдвинуться в губернаторы (в сентябре 2019 года), и после этого она ушла, громко хлопнув дверью", - сказал Даудов, уточнив, что однопартийцы не видели смысла в выдвижении Морозовой с ее узнаваемостью в регионе. При этом, по его словам, когда она баллотировалась в областную думу в 2016 году, "она на своем округе сильно работала". "Был у нее такой напор, что выборы вплоть до президента России, ей во всем этом хотелось участвовать", - отметил собеседник.