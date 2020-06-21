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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200621/1573263596.html
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты
Владимир Путин не исключил возможности баллотироваться на пост президента, если поправки в Конституцию будут приняты. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T16:29
голосование по поправкам в конституцию
владимир путин
москва
политика
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https://ria.ru/20200619/1573197932.html
https://ria.ru/20200618/1573140296.html
Не дай БОГ!(((
647
Хорошо, если примут, и он будет баллотироваться. Нуланд поувольняет своих агентов начиная от Навального, заканчивая телеканалом "Дождь" и радиостанцией "Эхо Москвы", в эфире станет чище, а немощная оппозиция потеряет шанс прорваться во власть через навязанную США статью нынешней Конституции про два срока, ограничивающую право выбора народа, ввиду того, что через выборы ей ничего не светит ввиду полного отсутствия поддержки у народа. Студенты, которым лишь бы что, лишь бы как, да поменять, подрастёт, поумнеют, и им будет стыдно за то, что они так яро сейчас выступают против обнуления сроков. А основная часть российского народа (мнение другого не волнует) с облегчением поблагодарит бога за то, что здравый смысл возобладал, и поправки приняты.
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, москва, политика

Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты

16:29 21.06.2020
26363
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн — РИА Новости. Владимир Путин не исключил возможности баллотироваться на пост президента, если поправки в Конституцию будут приняты.
По словам главы государства, для себя он еще ничего не решил, однако такая вероятность существует. Кроме того, считает Путин, в противном случае через несколько лет "на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников" вместо нормальной работы.
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
19 июня, 16:34
Толстой ответил на призыв Венецианской комиссии по поправке к Конституции
Как ранее заявлял глава государства, он не согласен с мнением о том, что поправки в Конституцию приведут "к олигархическому правлению и диктатуре". Он также сообщил, что планирует лично принять участие в голосовании.

Поправки в Основной закон

Поправки в Конституцию посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Помимо этого, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Голосование по поправкам состоится 1 июля. Ранее оно было назначено на 22 апреля, однако из-за распространения COVID-19 и неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации его перенесли.
Жители Москвы и Нижегородской области, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, с 25 по 30 июня смогут проголосовать онлайн. Для этого пользователям необходимо авторизоваться на платформе через любую учетную запись (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после того, как будет введен код, который придет в SMS на номер, указанный в личном кабинете.
Сергей Собянин
18 июня, 17:15Голосование по поправкам в Конституцию
Собянин оценил поправку о снятии ограничений президентских сроков
161224116641365
Обсудить 708
Голосование по поправкам в КонституциюВладимир ПутинМоскваПолитика
Популярные комментарии
Не дай БОГ!(((
21 июня, 16:58
Валентин Фиалков
5381212787
Хорошо, если примут, и он будет баллотироваться. Нуланд поувольняет своих агентов начиная от Навального, заканчивая телеканалом "Дождь" и радиостанцией "Эхо Москвы", в эфире станет чище, а немощная оппозиция потеряет шанс прорваться во власть через навязанную США статью нынешней Конституции про два срока, ограничивающую право выбора народа, ввиду того, что через выборы ей ничего не светит ввиду полного отсутствия поддержки у народа. Студенты, которым лишь бы что, лишь бы как, да поменять, подрастёт, поумнеют, и им будет стыдно за то, что они так яро сейчас выступают против обнуления сроков. А основная часть российского народа (мнение другого не волнует) с облегчением поблагодарит бога за то, что здравый смысл возобладал, и поправки приняты.
21 июня, 17:09
Андрей Романов
111831750429
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