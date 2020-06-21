Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн — РИА Новости. Владимир Путин не исключил возможности баллотироваться на пост президента, если поправки в Конституцию будут приняты.

По словам главы государства, для себя он еще ничего не решил, однако такая вероятность существует. Кроме того, считает Путин, в противном случае через несколько лет "на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников" вместо нормальной работы.

Как ранее заявлял глава государства, он не согласен с мнением о том, что поправки в Конституцию приведут "к олигархическому правлению и диктатуре". Он также сообщил, что планирует лично принять участие в голосовании.

Поправки в Основной закон

Поправки в Конституцию посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Помимо этого, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Голосование по поправкам состоится 1 июля. Ранее оно было назначено на 22 апреля, однако из-за распространения COVID-19 и неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации его перенесли.