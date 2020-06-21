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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200621/1573263100.html
Глава ЛНР принял участие в генеральной репетиции парада Победы в Луганске
Генеральная репетиция парада Победы с участием главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонида Пасечника прошла в воскресенье в Луганске,... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T16:17
75 лет великой победы
леонид пасечник
луганская народная республика
луганск
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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леонид пасечник, луганская народная республика, луганск, в мире

Глава ЛНР принял участие в генеральной репетиции парада Победы в Луганске

15:55 21.06.2020 (обновлено: 16:17 21.06.2020)
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© РИА Новости / Potapova OlesiaГенеральная репетиция парада Победы в Луганске. 21 июня 2020
Генеральная репетиция парада Победы в Луганске. 21 июня 2020
© РИА Новости / Potapova Olesia
Генеральная репетиция парада Победы в Луганске. 21 июня 2020
ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Генеральная репетиция парада Победы с участием главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонида Пасечника прошла в воскресенье в Луганске, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Луганске 24 июня. В республике в связи с коронавирусом был введен режим повышенной готовности, и запланированные в мае торжества были перенесены на более поздний срок. В начале июня Народная милиция ЛНР заявила о начале масштабных репетиций парада Победы.
© РИА Новости / Potapova OlesiaГенеральная репетиция парада Победы в Луганске. 21 июня 2020
Генеральная репетиция парада Победы в Луганске. 21 июня 2020
© РИА Новости / Potapova Olesia
Генеральная репетиция парада Победы в Луганске. 21 июня 2020
"Сегодня на Театральной площади Луганска состоялась генеральная репетиция парада Победы с участием главы ЛНР Леонида Пасечника", - заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В рамках репетиции были отработаны проходы пеших парадных расчетов и проезд механизированной колонны. По данным народной милиции ЛНР, в состав колонны, помимо современного вооружения и техники, вошли образцы исторической техники времен Великой Отечественной войны, а также специальной техники МВД ЛНР.
Подготовка к Параду Победы в ЛНР
12 июня, 14:4675 лет Великой Победы
В параде Победы в ЛНР примут участие более двух тысяч человек
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75 лет Великой ПобедыЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаЛуганскВ мире
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