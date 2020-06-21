Глава ЛНР принял участие в генеральной репетиции парада Победы в Луганске

ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Генеральная репетиция парада Победы с участием главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонида Пасечника прошла в воскресенье в Луганске, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Луганске 24 июня. В республике в связи с коронавирусом был введен режим повышенной готовности, и запланированные в мае торжества были перенесены на более поздний срок. В начале июня Народная милиция ЛНР заявила о начале масштабных репетиций парада Победы.
Генеральная репетиция парада Победы в Луганске. 21 июня 2020
"Сегодня на Театральной площади Луганска состоялась генеральная репетиция парада Победы с участием главы ЛНР Леонида Пасечника", - заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В рамках репетиции были отработаны проходы пеших парадных расчетов и проезд механизированной колонны. По данным народной милиции ЛНР, в состав колонны, помимо современного вооружения и техники, вошли образцы исторической техники времен Великой Отечественной войны, а также специальной техники МВД ЛНР.