Патриарх Кирилл рассказал, как святые помогли народу во время войны

"Молитвами святых страна наша, которая во многом уступала в то время противнику, народ наш совершил великое и святое дело - защитил священные свои рубежи, сохранил веру православную, и ныне мы имеем возможность прославлять Господа и вспоминать великое заступничество всех святых, в земле нашей просиявших", - сказал патриарх Кирилл.