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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200621/1573262994.html
Патриарх Кирилл рассказал, как святые помогли народу во время войны
Святые, канонизированные Русской православной церковью, помогли народу защитить страну во время Великой Отечественной войны, заявил патриарх Московский и всея... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T16:55
религия и мировоззрение
религия
александр невский
переделкино
общество
новости - религия и мировоззрение
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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https://ria.ru/20200621/1573261233.html
Я знаю имена других святых, спасших нашу Родину от фашизма. Снайпер Зайцев, ас-летчик Кожедуб, но их имен почему то нет в святцах. Почему?
14
Угодники победили в войне, вон оно как...
10
8
переделкино
ссср
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569556430_0:94:2950:1753_1400x0_80_0_0_7a91d30da8121675a70a31b1bb8b8303.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, александр невский, переделкино, общество, новости - религия и мировоззрение, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), патриарх кирилл (владимир гундяев), ссср

Патриарх Кирилл рассказал, как святые помогли народу во время войны

15:51 21.06.2020 (обновлено: 16:55 21.06.2020)
747
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Илья Питалев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Святые, канонизированные Русской православной церковью, помогли народу защитить страну во время Великой Отечественной войны, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после богослужения в скиту святого благоверного князя Александра Невского в подмосковном Переделкино, следует из сообщения на сайте Русской православной церкви.
21 июня Русская православная церковь празднует день памяти "всех святых, в земле Русской просиявших".
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В Богоявленском соборе зажгли "Свечу памяти" накануне Дня памяти и скорби
"Молитвами святых страна наша, которая во многом уступала в то время противнику, народ наш совершил великое и святое дело - защитил священные свои рубежи, сохранил веру православную, и ныне мы имеем возможность прославлять Господа и вспоминать великое заступничество всех святых, в земле нашей просиявших", - сказал патриарх Кирилл.
По словам патриарха, святые угодники заступились за Отечество и спасли страну "от страшного иноземного ига, ига безбожного, бесчеловечного, которое могло завершиться полным уничтожением нашего народа".
"Молитвами угодников наших да хранит Господь землю русскую! Да хранит Господь Церковь нашу и всех, кто, приняв святое крещение, с верой и надеждой обращает к Господу свои молитвы", - подытожил предстоятель Русской церкви.
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Религия и мировоззрениеРелигияАлександр НевскийПеределкиноОбществоНовости - Религия и мировоззрениеВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)СССР
Популярные комментарии
Я знаю имена других святых, спасших нашу Родину от фашизма. Снайпер Зайцев, ас-летчик Кожедуб, но их имен почему то нет в святцах. Почему?
21 июня, 15:58
sizif8
1300001
Угодники победили в войне, вон оно как...
21 июня, 16:21
Naum Vygodsky
700003
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