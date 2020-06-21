Патриарх Кирилл рассказал, как святые помогли народу во время войны

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Святые, канонизированные Русской православной церковью, помогли народу защитить страну во время Великой Отечественной войны, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после богослужения в скиту святого благоверного князя Александра Невского в подмосковном Переделкино, следует из сообщения на сайте Русской православной церкви.
21 июня Русская православная церковь празднует день памяти "всех святых, в земле Русской просиявших".
"Молитвами святых страна наша, которая во многом уступала в то время противнику, народ наш совершил великое и святое дело - защитил священные свои рубежи, сохранил веру православную, и ныне мы имеем возможность прославлять Господа и вспоминать великое заступничество всех святых, в земле нашей просиявших", - сказал патриарх Кирилл.
По словам патриарха, святые угодники заступились за Отечество и спасли страну "от страшного иноземного ига, ига безбожного, бесчеловечного, которое могло завершиться полным уничтожением нашего народа".
"Молитвами угодников наших да хранит Господь землю русскую! Да хранит Господь Церковь нашу и всех, кто, приняв святое крещение, с верой и надеждой обращает к Господу свои молитвы", - подытожил предстоятель Русской церкви.