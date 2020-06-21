Одного из пострадавших при инциденте в Рединге выписали из больницы

ЛОНДОН, 21 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Один пострадавший при инциденте в Один пострадавший при инциденте в Рединге выписан из больницы, сообщила журналистам официальный представитель Королевской больницы Беркшира, принявшей раненых.

Накануне вечером в городском парке Рединга 25-летний местный житель ливийского происхождения напал с ножом на нескольких человек, в результате чего трое были ранены и трое погибли. Нападавший был задержан тем же вечером. Полиция в воскресенье утром заявила, что инцидент связан с терроризмом и назвал имя нападавшего - Хаири Саадалла. Позже СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах подтвердили, что он ливиец.

"Один из доставленных в больницу пациентов выписан, второй остается под наблюдением врачей в стабильном состоянии", - сказала представительница больницы.

О состоянии третьего пострадавшего не сообщается.

Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда рассказал журналистам в воскресенье, что жертвами злоумышленника стали совершенно случайные люди, и нападение никак не связано с прошедшим в городе ранее митингом в поддержку прав чернокожего населения.

"Мотивация нападавшего не ясна. Но сейчас понятно, что никто больше не был причастен к нападению", - сказал Басу.

По его словам, следствие продолжается, полиция опросила более 40 свидетелей и просит всех очевидцев связаться со следственной группой. Розыск подозреваемых в причастности к нападению не ведется.

"Мы просим людей жить обычной жизнью, нет никакой развединформации, которая бы говорила об угрозах во время массовых мероприятий", - добавил полицейский.

В ночь на воскресенье полиция провела обыски в многоквартирном доме в Рединге где, предположительно, проживал задержанный. Сообщается, что у квартиры подозреваемого выставлен наряд полиции.

Премьер-министр Борис Джонсон провел в воскресенье совещание с ключевыми министрами, на котором обсуждалось ЧП в Рединге.