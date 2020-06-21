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В Пензенской области 13 детей заразились коронавирусом
Тринадцать детей оказались среди 83 вновь выявленных заболевших коронавирусом в Пензенской области, общее число заразившихся превысило 4,3 тысячи, сообщила... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T16:21
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пенза, пензенская область, общество

В Пензенской области 13 детей заразились коронавирусом

15:46 21.06.2020 (обновлено: 16:21 21.06.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
© РИА Новости / Денис Абрамов
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САРАТОВ, 21 июн — РИА Новости. Тринадцать детей оказались среди 83 вновь выявленных заболевших коронавирусом в Пензенской области, общее число заразившихся превысило 4,3 тысячи, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 21 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 — 4307. Новых выявленных — 83. Пациенты-дети: 15 лет; 16 лет; 15 лет; шесть лет; 12 лет; два года; 13 лет; семь лет; пять месяцев; шесть лет; десять месяцев; восемь лет; два года", — написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 15 новых случаев коронавируса выявили в Пензе, 19 — в Каменском, 13 — в Лунинском, десять — в Мокшанском, семь — в Колышлейском, пять — в Сердобском, четыре — в Малосердобинском, по два — в Пачелмском, Кузнецком и Городищенском, по одному — в Лопатинском, Пензенском и Бессоновском районах области, а также в ЗАТО город Заречный.
Всего в области скончались 34 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 3689.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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