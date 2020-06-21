В Пензенской области 13 детей заразились коронавирусом

САРАТОВ, 21 июн — РИА Новости. Тринадцать детей оказались среди 83 вновь выявленных заболевших коронавирусом в Пензенской области, общее число заразившихся превысило 4,3 тысячи, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 21 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 — 4307. Новых выявленных — 83. Пациенты-дети: 15 лет; 16 лет; 15 лет; шесть лет; 12 лет; два года; 13 лет; семь лет; пять месяцев; шесть лет; десять месяцев; восемь лет; два года", — написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 15 новых случаев коронавируса выявили в Пензе, 19 — в Каменском, 13 — в Лунинском, десять — в Мокшанском, семь — в Колышлейском, пять — в Сердобском, четыре — в Малосердобинском, по два — в Пачелмском, Кузнецком и Городищенском, по одному — в Лопатинском, Пензенском и Бессоновском районах области, а также в ЗАТО город Заречный.
Всего в области скончались 34 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 3689.
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