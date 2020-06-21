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ДНР возобновит пропуск на контролируемую Киевом территорию
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики приняли решение c 22 июня возобновить пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда на... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T15:32
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, в мире

ДНР возобновит пропуск на контролируемую Киевом территорию

15:32 21.06.2020
2038
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт в Донбассе
Контрольно-пропускной пункт в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Контрольно-пропускной пункт в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики приняли решение c 22 июня возобновить пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда на территорию, контролируемую властями Украины.
Ранее власти ДНР приняли решение остановить движение гражданского транспорта и пешеходов через КПВВ на линии соприкосновения из-за ситуации с распространением вируса COVID-19.
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"С 22 июня на КПВВ "Еленовка" будет осуществляться ежедневный пропуск всех желающих граждан выехать на территорию Украины. Пропуск граждан на КПВВ "Еленовка" будет осуществляться с 9.00 до 18.00 (мск) ежедневно, будет работать как пешеходный, так и транспортный переход", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата главы ДНР.
В ведомстве пояснили, что с четверга, 25 июня, на этом же КПВВ планируется начать пропуск желающих въехать на территорию ДНР, но с учетом ряда условий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. В частности, в первую очередь будут пропущены граждане, которые входят в составленный список. В последующем, по мере дальнейшей проработки списков, будут определены "гуманитарные" коридоры и категории остро нуждающихся во въезде граждан.
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"При этом мы призываем граждан воздержаться от поездок на территорию Украины без очень срочных и уважительных причин, поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка там крайне напряженная - сами украинские власти признают, что началась вторая волна заболеваемости. Более того, до сих пор неизвестно официально и достоверно, будет ли работать КПВВ "Еленовка" на украинской стороне и в каком режиме", - пояснили в ведомстве.
Там отметили, что после выезда на территорию Украины обратно в республику граждане смогут заехать только при включении в списки и только при условии согласия на необходимые карантинные мероприятия.
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