ДНР возобновит пропуск на контролируемую Киевом территорию

"При этом мы призываем граждан воздержаться от поездок на территорию Украины без очень срочных и уважительных причин, поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка там крайне напряженная - сами украинские власти признают, что началась вторая волна заболеваемости. Более того, до сих пор неизвестно официально и достоверно, будет ли работать КПВВ "Еленовка" на украинской стороне и в каком режиме", - пояснили в ведомстве.