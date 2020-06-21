Появились фото кольцеобразного солнечного затмения

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пользователи твиттера поделились снимками кольцеобразного солнечного затмения, которое можно было наблюдать сегодня во многих странах. Россияне смогли увидеть его лишь частично: лучше всего природное явление удалось разглядеть жителям юга Алтайского края.

Сегодня утром было солнечное затмение. Там где я находилась луна закрывала Солце всего на 2%, но вот фоточки с телескопа, как это выглядело pic.twitter.com/5P2xyfaRx5 — Ногу свело (@Nogy_Svelo) June 21, 2020

с краю немного прошла pic.twitter.com/BTplmFYuRi — Kairatkz (@Kairatkz) June 21, 2020

В прошлый раз такое затмение наблюдали 10 июня 2002 года, а следующее, по прогнозам, случится 13 июля 2037. При этом полное солнечное затмение, по словам научного директора Московского планетария Фаины Рублевой, москвичи смогут увидеть только в 2126 году.

Солнечное затмение над нашим домом в Дели. Фото Юрия Пахомова.

Юрий считает, что солнце сегодня похоже на улыбку Чеширского кота. pic.twitter.com/PcXDAbVNQX — Olga Nikushkina (@ONikushkina) June 21, 2020

Человек на Ближнем востоке под руководством человека из Нидерландов сфоткал затмение, чтобы в итоге я все это выложила и вы могли посмотреть pic.twitter.com/L2oKTA8rRW — Jenya Varonina (@JenyaVaronina) June 21, 2020

Солнечное затмение 21.06.2020. Мариуполь, Украина pic.twitter.com/g9l9SF6bDa — Ruslan Shapolai (@RuslanShapolai) June 21, 2020