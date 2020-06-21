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Появились фото кольцеобразного солнечного затмения
Пользователи твиттера поделились снимками кольцеобразного солнечного затмения, которое можно было наблюдать сегодня во многих странах. Россияне смогли увидеть... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T18:56
россия
солнечное затмение
в мире
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РИА Новости
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353
60
россия, солнечное затмение, в мире

Появились фото кольцеобразного солнечного затмения

14:57 21.06.2020 (обновлено: 18:56 21.06.2020)
58445
© РИА Новости / Владимир СергеевСолнечное затмение
Солнечное затмение
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пользователи твиттера поделились снимками кольцеобразного солнечного затмения, которое можно было наблюдать сегодня во многих странах. Россияне смогли увидеть его лишь частично: лучше всего природное явление удалось разглядеть жителям юга Алтайского края.
В прошлый раз такое затмение наблюдали 10 июня 2002 года, а следующее, по прогнозам, случится 13 июля 2037. При этом полное солнечное затмение, по словам научного директора Московского планетария Фаины Рублевой, москвичи смогут увидеть только в 2126 году.
Солнечные затмения происходят только тогда, когда Луна находится между Землей и Солнцем. Затмение, при котором земную поверхность пересекает только лунная полутень, называется частным.
Кольцеобразное солнечное затмение в разных уголках мира
© AP Photo / Chiang Ying-ying

В прошлый раз такое затмение было в 2002 году, а следующее прогнозируют лишь в 2037-м.

Снимок сделан в городе Цзяи, на юго-западе Тайваня.

Солнечное затмение в городе Цзяи на острове Тайвань
1 из 12

В прошлый раз такое затмение было в 2002 году, а следующее прогнозируют лишь в 2037-м.

Снимок сделан в городе Цзяи, на юго-западе Тайваня.

© AP Photo / Chiang Ying-ying
© REUTERS / Amir Cohen

Смотреть на солнце рекомендуют в специальных очках или сварочной маске вроде той, которую примерил герой этой фотографии из Израиля.

Ребенок наблюдает солнечное затмение в городе Йерухам, Израиль
2 из 12

Смотреть на солнце рекомендуют в специальных очках или сварочной маске вроде той, которую примерил герой этой фотографии из Израиля.

© REUTERS / Amir Cohen
© AFP 2020 / Sam Yeh

Дракон из даосского храма в Тайване на фоне солнечного затмения.

Солнечное затмение на острове Тайвань
3 из 12

Дракон из даосского храма в Тайване на фоне солнечного затмения.

© AFP 2020 / Sam Yeh
© AP Photo / Andy Wong

На фото: житель Пекина фотографирует затмение через видеокамеру.

Мужчина снимает солнечное затмение в Пекине, КНР
4 из 12

На фото: житель Пекина фотографирует затмение через видеокамеру.

© AP Photo / Andy Wong
© AFP 2020 / Juni Kriswanto

Молитва в индонезийской мечети Аль-Акбар во время затмения.

Прихожане молятся во время солнечного затмения в мечети города Сурабая, Индонезия
5 из 12

Молитва в индонезийской мечети Аль-Акбар во время затмения.

© AFP 2020 / Juni Kriswanto
© РИА Новости / Александр Кряжев

Удивительное явление также могли наблюдать жители некоторых российских регионов. На фото: неполная фаза затмения над Новосибирском.

Частичное солнечное затмение, наблюдаемое в Новосибирске
6 из 12

Удивительное явление также могли наблюдать жители некоторых российских регионов. На фото: неполная фаза затмения над Новосибирском.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© AP Photo / Chiang Ying-ying

О том, как правильно наблюдать за солнцем, помнит даже герой этого снимка из Цзяи, Тайвань.

Собака во время солнечного затмения на острове Тайвань
7 из 12

О том, как правильно наблюдать за солнцем, помнит даже герой этого снимка из Цзяи, Тайвань.

© AP Photo / Chiang Ying-ying
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Затмение не оставило равнодушными детей из Непала, смотревших на небо через темное стекло.

Дети наблюдают солнечное затмение в Катманду, Непал
8 из 12

Затмение не оставило равнодушными детей из Непала, смотревших на небо через темное стекло.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
© REUTERS / Baz Ratner

Первыми увидеть такое солнце смогли жители африканских стран.

Ворона во время солнечного затмения в Найроби, Кения
9 из 12

Первыми увидеть такое солнце смогли жители африканских стран.

© REUTERS / Baz Ratner
© REUTERS / Muhammad Hamed

Те, у кого нет телескопа, могут самостоятельно сделать проекцию солнечного диска. Для этого нужно взять предмет с маленькими отверстиями и направить через него солнечные лучи на белый лист.

Женщины наблюдают солнечное затмение в Аммане, Иордания
10 из 12

Те, у кого нет телескопа, могут самостоятельно сделать проекцию солнечного диска. Для этого нужно взять предмет с маленькими отверстиями и направить через него солнечные лучи на белый лист.

© REUTERS / Muhammad Hamed
© REUTERS / Athit Perawongmetha

На фото: девочка следит за затмением со смотровой площадки бангкокского небоскреба МахаНакхон.

Девочка наблюдает солнечное затмение в Бангкоке, Таиланд
11 из 12

На фото: девочка следит за затмением со смотровой площадки бангкокского небоскреба МахаНакхон.

© REUTERS / Athit Perawongmetha
© REUTERS / Akhtar Soomro

Многие жители Пакистана верят, что люди с инвалидностью поправятся, если во время затмения закопать их в песке.

Мужчина, закопанный в песок, наблюдает солнечное затмение в Карачи, Пакистан
12 из 12

Многие жители Пакистана верят, что люди с инвалидностью поправятся, если во время затмения закопать их в песке.

© REUTERS / Akhtar Soomro
1 из 12

В прошлый раз такое затмение было в 2002 году, а следующее прогнозируют лишь в 2037-м.

Снимок сделан в городе Цзяи, на юго-западе Тайваня.

© AP Photo / Chiang Ying-ying
2 из 12

Смотреть на солнце рекомендуют в специальных очках или сварочной маске вроде той, которую примерил герой этой фотографии из Израиля.

© REUTERS / Amir Cohen
3 из 12

Дракон из даосского храма в Тайване на фоне солнечного затмения.

© AFP 2020 / Sam Yeh
4 из 12

На фото: житель Пекина фотографирует затмение через видеокамеру.

© AP Photo / Andy Wong
5 из 12

Молитва в индонезийской мечети Аль-Акбар во время затмения.

© AFP 2020 / Juni Kriswanto
6 из 12

Удивительное явление также могли наблюдать жители некоторых российских регионов. На фото: неполная фаза затмения над Новосибирском.

© РИА Новости / Александр Кряжев
7 из 12

О том, как правильно наблюдать за солнцем, помнит даже герой этого снимка из Цзяи, Тайвань.

© AP Photo / Chiang Ying-ying
8 из 12

Затмение не оставило равнодушными детей из Непала, смотревших на небо через темное стекло.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
9 из 12

Первыми увидеть такое солнце смогли жители африканских стран.

© REUTERS / Baz Ratner
10 из 12

Те, у кого нет телескопа, могут самостоятельно сделать проекцию солнечного диска. Для этого нужно взять предмет с маленькими отверстиями и направить через него солнечные лучи на белый лист.

© REUTERS / Muhammad Hamed
11 из 12

На фото: девочка следит за затмением со смотровой площадки бангкокского небоскреба МахаНакхон.

© REUTERS / Athit Perawongmetha
12 из 12

Многие жители Пакистана верят, что люди с инвалидностью поправятся, если во время затмения закопать их в песке.

© REUTERS / Akhtar Soomro
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РоссияСолнечное затмениеВ мире
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