В Госдуме объяснили порядок объявления 31 декабря выходным днем

"Если большинство людей хотело бы получить 31 декабря в качестве праздника, то такое решение может быть правительством по согласованию с РТК принято … Каждый год стороны могут принять такое решение, поскольку есть два выходных дня, которые они имеют право присоединить к любому празднику", - сказал Исаев.

Парламентарий пояснил, что около шести лет назад была принята поправка, в соответствии с которой правила переноса выходных дней, совпадающих с праздничными, в новогодние праздники не действуют.

При этом он отметил, что не считает сокращение новогодних праздников для компенсации нерабочих дней в текущем году из-за пандемии коронавируса экономически целесообразным, так как в праздничные дни дополнительные возможности получают гостиничный и туристический бизнес, сильно пострадавшие от пандемии COVID-19. Кроме того, постоянные переносы календаря не идут на пользу обществу, так как граждане должны иметь возможность заранее планировать свой отдых и график, заключил парламентарий.