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В Госдуме объяснили порядок объявления 31 декабря выходным днем
Решение объявить 31 декабря выходным днем может быть принято кабмином по согласованию с Российской трехсторонней комиссией, если большинство граждан хотят... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:47
россия
андрей исаев
госдума рф
общество
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россия, андрей исаев, госдума рф, общество

В Госдуме объяснили порядок объявления 31 декабря выходным днем

14:47 21.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНовогодние праздники
Новогодние праздники
© РИА Новости / Максим Блинов
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Новогодние праздники. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Решение объявить 31 декабря выходным днем может быть принято кабмином по согласованию с Российской трехсторонней комиссией, если большинство граждан хотят этого, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил собственный вариант новогодних каникул в 2021 году. По мнению парламентария, не нужно сокращать количество праздничных дней, 31 декабря следует сделать выходным и ввести четыре обязательных выходных дня, с 31 декабря по 3 января, а остальные дни добавить к ежегодному оплачиваемому отпуску.
"Если большинство людей хотело бы получить 31 декабря в качестве праздника, то такое решение может быть правительством по согласованию с РТК принято … Каждый год стороны могут принять такое решение, поскольку есть два выходных дня, которые они имеют право присоединить к любому празднику", - сказал Исаев.
Парламентарий пояснил, что около шести лет назад была принята поправка, в соответствии с которой правила переноса выходных дней, совпадающих с праздничными, в новогодние праздники не действуют.
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"Они (новогодние праздники - ред.) просто продолжаются с 1 по 8 число, и в связи с этим два дня высвобождаются, и правительство Российской Федерации по согласованию с Российской трехсторонней комиссией вправе перенести их, добавив к другим выходным дням. Мне кажется эта формула очень удобной", - отметил Исаев.
При этом он отметил, что не считает сокращение новогодних праздников для компенсации нерабочих дней в текущем году из-за пандемии коронавируса экономически целесообразным, так как в праздничные дни дополнительные возможности получают гостиничный и туристический бизнес, сильно пострадавшие от пандемии COVID-19. Кроме того, постоянные переносы календаря не идут на пользу обществу, так как граждане должны иметь возможность заранее планировать свой отдых и график, заключил парламентарий.
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РоссияАндрей ИсаевГосдума РФОбщество
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