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В Совфеде ответили на слова украинского эксперта об "ударе" по России
Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с "Говорит Москва" усомнился в том, что у Украины есть рабочий экземпляр ракеты... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T15:05
россия
р-360
азовское море
совет федерации рф
франц клинцевич
новороссийск
украина
в мире
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Проблема наших политиков в том, что они продолжают слишком умиротворённо говорить о русофобской Украине. Они не хотят понимать что чубатые - враги......
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россия
азовское море
новороссийск
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, р-360, азовское море, совет федерации рф, франц клинцевич, новороссийск, украина, в мире

В Совфеде ответили на слова украинского эксперта об "ударе" по России

14:41 21.06.2020 (обновлено: 15:05 21.06.2020)
1990
© Depositphotos / mike_laptevВид Новороссийска
Вид Новороссийска
© Depositphotos / mike_laptev
Вид Новороссийска. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с "Говорит Москва" усомнился в том, что у Украины есть рабочий экземпляр ракеты "Нептун", которая по словам украинского эксперта Михаила Жирохова, способна долететь до Новороссийска.
"Они модернизируют старые советские ракеты от "Урагана" и "Смерча". То, что на эти баллистические ракеты они поставили рулевые машинки, еще не значит, что у них получилась крылатая ракета", — пояснил Клинцевич.
Он отметил, что ракета, не умеющая серьезно маневрировать и реагировать на угрозы с земли, не может называться крылатой. Также Клинцевич пояснил, если ракета полетит, то ей нужно пройти противовоздушную оборону России.
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
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Эксперт прокомментировал испытания украинский ракеты "Нептун"
"Я сегодня не вижу в этом никакой опасности, потому что если только такая ракета стартует, то у нас же есть противоаварийные приборы, которые определяют координаты, и мы буквально через несколько минут осуществим поражение любой цели, которая произвела какой-то выстрел", — подчеркнул сенатор.
Он назвал заявления Жирохова "демагогией", ничего не имеющей общего с практикой. Однако, по мнению Клинцевича, у Украины есть большой научный потенциал.
"Но на практике сделать это не так просто. Все, что они запускали, — это баллистика, рулевые машинки. Но не более. Пока что у них ничего нет", — отметил сенатор.
Он отметил, что ракету нужно испытать — чтобы она летала и попадала в цель.
"Но как только что-то в нашу сторону полетит, то то, что это пустило, перестанет существовать", — подытожил сенатор.
Ранее украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске при размещении на побережье Азовского моря.
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РоссияР-360Азовское мореСовет Федерации РФФранц КлинцевичНовороссийскУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Проблема наших политиков в том, что они продолжают слишком умиротворённо говорить о русофобской Украине. Они не хотят понимать что чубатые - враги......
21 июня, 14:49
Арсений Новиков
1100001
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