В Совфеде ответили на слова украинского эксперта об "ударе" по России

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с " Говорит Москва " усомнился в том, что у Украины есть рабочий экземпляр ракеты "Нептун", которая по словам украинского эксперта Михаила Жирохова, способна долететь до Новороссийска

"Они модернизируют старые советские ракеты от "Урагана" и "Смерча". То, что на эти баллистические ракеты они поставили рулевые машинки, еще не значит, что у них получилась крылатая ракета", — пояснил Клинцевич.

Он отметил, что ракета, не умеющая серьезно маневрировать и реагировать на угрозы с земли, не может называться крылатой. Также Клинцевич пояснил, если ракета полетит, то ей нужно пройти противовоздушную оборону России.

"Я сегодня не вижу в этом никакой опасности, потому что если только такая ракета стартует, то у нас же есть противоаварийные приборы, которые определяют координаты, и мы буквально через несколько минут осуществим поражение любой цели, которая произвела какой-то выстрел", — подчеркнул сенатор.

Он назвал заявления Жирохова "демагогией", ничего не имеющей общего с практикой. Однако, по мнению Клинцевича, у Украины есть большой научный потенциал.

"Но на практике сделать это не так просто. Все, что они запускали, — это баллистика, рулевые машинки. Но не более. Пока что у них ничего нет", — отметил сенатор.

Он отметил, что ракету нужно испытать — чтобы она летала и попадала в цель.

"Но как только что-то в нашу сторону полетит, то то, что это пустило, перестанет существовать", — подытожил сенатор.