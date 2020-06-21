https://ria.ru/20200621/1573260259.html
В Совфеде ответили на слова украинского эксперта об "ударе" по России
Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с "Говорит Москва" усомнился в том, что у Украины есть рабочий экземпляр ракеты... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:41
2020-06-21T15:05
россия
р-360
азовское море
совет федерации рф
франц клинцевич
новороссийск
украина
в мире
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https://ria.ru/20200531/1572259269.html
https://ria.ru/20200415/1570072828.html
Арсений Новиков
Проблема наших политиков в том, что они продолжают слишком умиротворённо говорить о русофобской Украине. Они не хотят понимать что чубатые - враги......
12
4
россия
азовское море
новороссийск
украина
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155602/74/1556027480_437:0:4078:2048_1400x0_80_0_0_516bbeac315f127a773ef2d7de708f5f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, р-360, азовское море, совет федерации рф, франц клинцевич, новороссийск, украина, в мире
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости.
Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич
в беседе с "Говорит Москва
" усомнился в том, что у Украины
есть рабочий экземпляр ракеты "Нептун", которая по словам украинского эксперта Михаила Жирохова, способна долететь до Новороссийска
.
"Они модернизируют старые советские ракеты от "Урагана" и "Смерча". То, что на эти баллистические ракеты они поставили рулевые машинки, еще не значит, что у них получилась крылатая ракета", — пояснил Клинцевич.
Он отметил, что ракета, не умеющая серьезно маневрировать и реагировать на угрозы с земли, не может называться крылатой. Также Клинцевич пояснил, если ракета полетит, то ей нужно пройти противовоздушную оборону России.
"Я сегодня не вижу в этом никакой опасности, потому что если только такая ракета стартует, то у нас же есть противоаварийные приборы, которые определяют координаты, и мы буквально через несколько минут осуществим поражение любой цели, которая произвела какой-то выстрел", — подчеркнул сенатор.
Он назвал заявления Жирохова "демагогией", ничего не имеющей общего с практикой. Однако, по мнению Клинцевича, у Украины есть большой научный потенциал.
"Но на практике сделать это не так просто. Все, что они запускали, — это баллистика, рулевые машинки. Но не более. Пока что у них ничего нет", — отметил сенатор.
Он отметил, что ракету нужно испытать — чтобы она летала и попадала в цель.
"Но как только что-то в нашу сторону полетит, то то, что это пустило, перестанет существовать", — подытожил сенатор.
Ранее украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360
"Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске при размещении на побережье Азовского моря
.