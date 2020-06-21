Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости. Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
"По ходатайству следователя судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз.
Как сообщалось ранее, правоохранители 19 июня обнаружили тело 12-летнего ребенка, залитое бетоном под полом дома, который принадлежит его старшему брату. По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся домой под утро следующего дня. Во время ссоры мать ударила его гантелей, и ребенок умер, считает СК.
При этом семья мальчика пыталась запутать следствие: они неоднократно сообщали, что видели его около дома и опознавали на камерах видеонаблюдения, пытаясь придать видимость тому, что он еще жив. Мать ребенка была задержана.
Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемая – Галина Морозова - известный в регионе политический деятель. Согласно данным областного избиркома, Морозова дважды, в 2016 и 2017 годах, баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019 году – на пост губернатора Астраханской области.
Ранее также сообщалось, что в конце 2017 года Морозова, являясь членом "Справедливой России" и делегатом от регионального отделения партии в Астраханской области, предложила свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года.