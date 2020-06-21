Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

"По ходатайству следователя судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз.

При этом семья мальчика пыталась запутать следствие: они неоднократно сообщали, что видели его около дома и опознавали на камерах видеонаблюдения, пытаясь придать видимость тому, что он еще жив. Мать ребенка была задержана.