Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200621/1573260196.html
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:43
убийство мальчика в астраханской области
астраханская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573147662_0:0:3079:1732_1400x0_80_0_0_da28f9a048da17c80df7843cb0325d1b.jpg
https://ria.ru/20200621/1573259100.html
https://ria.ru/20200620/1573240494.html
астраханская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573147662_0:0:3079:1732_1400x0_80_0_0_da28f9a048da17c80df7843cb0325d1b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573147662_198:0:2927:2047_1400x0_80_0_0_7d5b20c47dfac8574a5d390fce5262e1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573147662_539:0:2586:2047_1400x0_80_0_0_65bea418f502a7b069afe5331ed8beba.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
убийство мальчика в астраханской области, астраханская область, происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

14:40 21.06.2020 (обновлено: 14:43 21.06.2020)
50530
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции и эксперт криминалист у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
Сотрудник полиции и эксперт криминалист у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости. Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
"По ходатайству следователя судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз.
Как сообщалось ранее, правоохранители 19 июня обнаружили тело 12-летнего ребенка, залитое бетоном под полом дома, который принадлежит его старшему брату. По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся домой под утро следующего дня. Во время ссоры мать ударила его гантелей, и ребенок умер, считает СК.
В Астрахани по подозрению в убийстве 12-летнего мальчика задержана его мать. Стоп-кадр видео
Вчера, 14:11
Мать найденного замурованным в бетоне ребенка призналась в его убийстве
При этом семья мальчика пыталась запутать следствие: они неоднократно сообщали, что видели его около дома и опознавали на камерах видеонаблюдения, пытаясь придать видимость тому, что он еще жив. Мать ребенка была задержана.
Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемая – Галина Морозова - известный в регионе политический деятель. Согласно данным областного избиркома, Морозова дважды, в 2016 и 2017 годах, баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019 году – на пост губернатора Астраханской области.
Портфель чиновника
20 июня, 18:59
Подозреваемая в убийстве сына астраханка хотела стать губернатором
Ранее также сообщалось, что в конце 2017 года Морозова, являясь членом "Справедливой России" и делегатом от регионального отделения партии в Астраханской области, предложила свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года.
131114124
Обсудить 0
Убийство мальчика в Астраханской областиАстраханская областьПроисшествия
Рекомендуем
В Астрахани по подозрению в убийстве 12-летнего мальчика задержана его мать. Стоп-кадр видео
Мать найденного замурованным в бетоне ребенка призналась в его убийстве
На месте нападения вооруженного ножом мужчины в Рединге, Великобритания
Полиция назвала нападение в Рединге терактом
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Настя Тропицель
В Сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Владимир Зеленский во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
Путин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне
Противолодочный корабль на военно-морской базе Черноморского флота ВМФ России в Новороссийске
Эксперт предрек Украине геополитическую катастрофу при ударе по России
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
Знакомая рассказала о поисках сына астраханки, подозреваемой в убийстве
Федор Добронравов
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Сотрудники полиции на месте стрельбы на Ленинском проспекте
Умер мужчина, устроивший стрельбу на Ленинском проспекте в Москве
Михаил Игнатьев
В Чебоксарах простились с экс-главой Чувашии Михаилом Игнатьевым
Президент РФ Владимир Путин
Путин раскритиковал выпячивающих свое благосостояние чиновников
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
Володин раскритиковал призывающих не голосовать за поправки в Конституцию
Появилось видео с места смертельного ДТП с 18-летней российской блогершей
Появилось видео с места смертельного ДТП с 18-летней российской блогершей
Солнечное затмение
Появились фото кольцеобразного солнечного затмения
Новогодние праздники
В Госдуме объяснили порядок объявления 31 декабря выходным днем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 50 тысяч человек
03:06КНДР подготовила 12 миллионов листовок для распространения в Южной Корее
03:03В Москве проведут выборочное тестирование членов избиркомов на COVID-19
02:59На границе Индии и Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,8
02:56Соседка матери замурованного в бетон мальчика рассказала о трагедии
02:55В России отмечается День памяти и скорби
02:21Верзилова оставили на ночь в ОВД
02:18Названы европейские страны с самым доступным для населения электричеством
02:15Эксперт рассказал, как сделать работу смартфона безопасной для здоровья
02:10Может загореться, взорваться. Как уберечь смартфон в жару
01:58Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минвостокразвития
01:53В Петербурге огласят приговор двум фигурантам дела "Сети"*
01:42Валерия объяснила, почему никогда не поет со своей дочерью
01:22Депутат Рады осудил акцию с флагом ЛГБТ над киевской "Родиной-матерью"
01:22Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минкавказе
01:05Авиакомпания "Россия" возобновляет туристические рейсы в Сочи
00:54Путина ждут в главном храме Вооруженных сил России
00:39Парень блогерши Тропицель раскрыл подробности смертельного ДТП
00:38Прокурор попросит наказание для режиссера Серебренникова
00:37Пушков заявил о "странном" появлении коронавируса в Китае
Лента новостейМолния