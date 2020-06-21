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75 лет Великой Победы
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Путин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне
Умалять значение сделанного украинским народом в ходе Великой Отечественной войны означает наносить серьезную моральную рану всем, кто дорожит героическим... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:37
75 лет великой победы
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
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великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), владимир зеленский, владимир путин, польша, ссср, украина, в мире

Путин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне

14:36 21.06.2020 (обновлено: 14:37 21.06.2020)
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© Фото : официальное интернет-представительство Президента УкраиныВладимир Зеленский во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
Владимир Зеленский во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
© Фото : официальное интернет-представительство Президента Украины
Владимир Зеленский во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн - РИА Новости. Умалять значение сделанного украинским народом в ходе Великой Отечественной войны означает наносить серьезную моральную рану всем, кто дорожит героическим прошлым, заявил президент России Владимир Путин, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского.
Зеленский во время своего визита в Польшу обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией. По его словам, Польша и польский народ первыми ощутили на себе "сговор тоталитарных режимов", что и привело к началу войны.
Владимир Зеленский на встрече с Анджеем Дудой во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
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"Умалять значение того, что сделано украинским народом в ходе Великой Отечественной войны, а именно это и было сделано, к сожалению, действующим президентом страны, - это нанести серьезную моральную рану всем, кто дорожит героическим прошлым украинского народа", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1".

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75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ЗеленскийВладимир ПутинПольшаСССРУкраинаВ мире
Популярные комментарии
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21 июня, 15:49
CCorddamon
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