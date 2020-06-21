https://ria.ru/20200621/1573260048.html
Путин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне
Умалять значение сделанного украинским народом в ходе Великой Отечественной войны означает наносить серьезную моральную рану всем, кто дорожит героическим... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:36
2020-06-21T14:37
75 лет великой победы
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
владимир зеленский
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https://ria.ru/20200129/1563983306.html
Corddamon
Ну так верните полякам Львов, "незаконно оккупированный "Союзом...
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польша
ссср
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), владимир зеленский, владимир путин, польша, ссср, украина, в мире