Путин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне

"Умалять значение того, что сделано украинским народом в ходе Великой Отечественной войны, а именно это и было сделано, к сожалению, действующим президентом страны, - это нанести серьезную моральную рану всем, кто дорожит героическим прошлым украинского народа", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1".