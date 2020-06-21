Индия освободила задержанных в Ладакхе китайских солдат

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июн – РИА Новости. Индия освободила задержанных во время конфликта в Ладакхе китайских солдат, сообщил госминистр дорожного транспорта Виджай Кумар Сингх, ранее занимавший должность начальника штаба сухопутных войск.
Новый виток напряженности между Индией и Китаем начался после стычки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным индийских властей, в результате инцидента погибли 20 солдат.
"Некоторые СМИ сообщили, что Китай освободил индийских солдат, которых они держали в плену. Точно так же мы освободили задержанных китайских военнослужащих", - сказал Сингх в интервью телеканалу News24. Он также отметил, что считает, что "если с нашей стороны погибли 20 человек, то я уверен, что у другой стороны погибших вдвое больше". При этом министр не привел доказательств своих слов.
"Мы были на своей стороне, они - на своей. Потом некоторые с нашей стороны перешли на другую сторону, и наоборот. Мы не раскрываем всю эту информацию, потому что не всем нужно знать все эти вещи", - сказал Сингх.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая границу между двумя странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля ряд подразделений. Это произошло после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Как сообщали индийские СМИ, усиление контингента каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.
Командир индийского 14-го корпуса генерал-лейтенанта Хариндер Сингх 6 июня обсудил сложившуюся ситуацию с командующим Южно-Синьцзянским военным округом генерал-майором Народно-освободительной армии Китая Лю Линем. В МИД Индии по итогам прошедших 6 июня переговоров заявили, что Индия и Китай согласились урегулировать ситуацию мирным путем, будут продолжать контакты на военном и дипломатическом уровнях, однако уже 15 июня произошла стычка.
МИД Индии заявил, что столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван. По версии Китая, индийские военные незаконно пересекли линию фактического контроля в результате чего произошло ожесточенное столкновению. МИД Китая выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе.