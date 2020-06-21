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СМИ: более десяти человек погибли при взрывах в двух городах Сомали
Более 10 человек погибли в результате взрывов в двух сомалийских городах, сообщило местное издание Garowe Online. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T15:45
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сомали, оон, сша, в мире

СМИ: более десяти человек погибли при взрывах в двух городах Сомали

14:26 21.06.2020 (обновлено: 15:45 21.06.2020)
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© AP Photo / Farah Abdi WarsamehВоенные на месте взрыва в столице Сомали Могадишо. 14 мая 2019
Военные на месте взрыва в столице Сомали Могадишо. 14 мая 2019
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 10 человек погибли в результате взрывов в двух сомалийских городах, сообщило местное издание Garowe Online.
По данным издания, первый взрыв произошел в городе Ванлавейн (Wanlaweyn) в субботу вечером, он был направлен против резиденции военного чиновника в регионе Нижняя Шабелле. При подрыве самодельного взрывного устройства погибли по меньшей мере 12 человек, причем, по словам очевидцев, большинство из них собрались на месте происшествия после того, как прогремел первый взрыв. Отмечается, что при инциденте в Ванлавейне ранения получили еще более 20 человек.
Второй взрыв произошел в городе Баадвейн в центральной части Сомали в воскресенье. Террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль возле ворот военной базы, в результате инцидента погибли несколько военнослужащих.
Отмечается, что пока ни одна из действующих в регионе группировок не взяла на себя ответственность за взрывы.
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В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
*Запрещенная в России террористическая организация
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СомалиООНСШАВ мире
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