СМИ: более десяти человек погибли при взрывах в двух городах Сомали

По данным издания, первый взрыв произошел в городе Ванлавейн (Wanlaweyn) в субботу вечером, он был направлен против резиденции военного чиновника в регионе Нижняя Шабелле. При подрыве самодельного взрывного устройства погибли по меньшей мере 12 человек, причем, по словам очевидцев, большинство из них собрались на месте происшествия после того, как прогремел первый взрыв. Отмечается, что при инциденте в Ванлавейне ранения получили еще более 20 человек.