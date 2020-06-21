В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Полиция проводит проверку после того, как группа подростков у метро напала на семейную пару безработных уличных музыкантов из-за того, что молодым людям не понравились песни под гитару, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Как уточняет ведомство, инцидент произошел около семи часов вечера в субботу у станции метро "Рыбацкое". Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили безработную супружескую пару уличных музыкантов с гематомами лица.
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"Потерпевшие пояснили, что исполняли песни под гитару у метро и у них произошел конфликт с группой подростков, которые стали высказывать недовольство по поводу стиля исполняемой музыки. Молодые люди вели себя агрессивно, оскорбляя уличных музыкантов и в конечном итоге напали на мужчину-гитариста", — говорится в сообщении.
Пострадавшую семью после осмотра медиками отпустили на амбулаторное лечение. При этом, как уточняет ГУ МВД, 31-летняя женщина-вокалистка находится на ранней стадии беременности. По оценке врачей, ее состояние удовлетворительное.
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"Полицией Невского района приняты меры по установлению всех участников конфликта, а также по выявлению обстоятельств, приведших к его возникновению", — информирует ведомство.
По данным региональных СМИ, на музыкантов напали пятеро подростков в возрасте 14-17 лет. Беременная женщина якобы получила перелом костей носа без смещения.