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В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен
Полиция проводит проверку после того, как группа подростков у метро напала на семейную пару безработных уличных музыкантов из-за того, что молодым людям не... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:34
санкт-петербург
происшествия
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Таких стай озверевших волчат, будет становиться больше и больше. Никто давно уже не занимается воспитанием детей.
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Сейчас модно перебор слов под два аккорда, хотя и этого много
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санкт-петербург
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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60
санкт-петербург, происшествия

В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен

14:18 21.06.2020 (обновлено: 14:34 21.06.2020)
20427
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Полиция проводит проверку после того, как группа подростков у метро напала на семейную пару безработных уличных музыкантов из-за того, что молодым людям не понравились песни под гитару, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Как уточняет ведомство, инцидент произошел около семи часов вечера в субботу у станции метро "Рыбацкое". Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили безработную супружескую пару уличных музыкантов с гематомами лица.
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"Потерпевшие пояснили, что исполняли песни под гитару у метро и у них произошел конфликт с группой подростков, которые стали высказывать недовольство по поводу стиля исполняемой музыки. Молодые люди вели себя агрессивно, оскорбляя уличных музыкантов и в конечном итоге напали на мужчину-гитариста", — говорится в сообщении.

Пострадавшую семью после осмотра медиками отпустили на амбулаторное лечение. При этом, как уточняет ГУ МВД, 31-летняя женщина-вокалистка находится на ранней стадии беременности. По оценке врачей, ее состояние удовлетворительное.
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"Полицией Невского района приняты меры по установлению всех участников конфликта, а также по выявлению обстоятельств, приведших к его возникновению", — информирует ведомство.

По данным региональных СМИ, на музыкантов напали пятеро подростков в возрасте 14-17 лет. Беременная женщина якобы получила перелом костей носа без смещения.
1385944269
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Санкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Таких стай озверевших волчат, будет становиться больше и больше. Никто давно уже не занимается воспитанием детей.
21 июня, 14:41
Арсений Новиков
9700906
Сейчас модно перебор слов под два аккорда, хотя и этого много
21 июня, 14:32
Ю.Юрий .
7100245
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