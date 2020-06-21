В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен

"Потерпевшие пояснили, что исполняли песни под гитару у метро и у них произошел конфликт с группой подростков, которые стали высказывать недовольство по поводу стиля исполняемой музыки. Молодые люди вели себя агрессивно, оскорбляя уличных музыкантов и в конечном итоге напали на мужчину-гитариста", — говорится в сообщении.