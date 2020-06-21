https://ria.ru/20200621/1573258747.html
В Киеве под завалами дома могут находиться от двух до шести человек
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что под завалами дома, где произошел взрыв газа, могут находиться от двух до шести человек. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:00
2020-06-21T15:57
ситуация на украине
арсен аваков
виталий кличко
мвд украины
киев
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры последствия взрыва газа в жилом доме в Киеве
Один человек погиб при взрыве в жилом девятиэтажном доме в Киеве в воскресенье. Взрыв, разрушивший несколько квартир на этажах с четвертого по восьмой, прогремел в 10:00 по местному времени в доме на улице Саломеи Куршельницкой.
2020-06-21T14:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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