В Киеве под завалами дома могут находиться от двух до шести человек

"По предварительной информации, взрыв произошел на седьмом этаже. Два человека погибли. Один человек госпитализирован в столичную больницу скорой помощи. Всех остальных жителей дома эвакуировали. Под завалами, по информации жителей, могут оставаться от двух до шести человек. Продолжаются поисково-спасательные работы", — написал Кличко в Telegram.