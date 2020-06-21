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В Киеве под завалами дома могут находиться от двух до шести человек
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что под завалами дома, где произошел взрыв газа, могут находиться от двух до шести человек. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T15:57
ситуация на украине
арсен аваков
виталий кличко
мвд украины
киев
в мире
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РИА Новости
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Кадры последствия взрыва газа в жилом доме в Киеве
Один человек погиб при взрыве в жилом девятиэтажном доме в Киеве в воскресенье. Взрыв, разрушивший несколько квартир на этажах с четвертого по восьмой, прогремел в 10:00 по местному времени в доме на улице Саломеи Куршельницкой.
2020-06-21T14:00
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видео, ситуация на украине, арсен аваков, виталий кличко, мвд украины, киев, в мире
В Киеве под завалами дома могут находиться от двух до шести человек
КИЕВ, 21 июн — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что под завалами дома, где произошел взрыв газа, могут находиться от двух до шести человек.
2020-06-21T14:00
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В Киеве под завалами дома могут находиться от двух до шести человек

14:00 21.06.2020 (обновлено: 15:57 21.06.2020)
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© Фото : ДСНС УкраїниНа месте взрыва бытового газа в жилом доме в Киеве, Украина
На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Киеве, Украина
© Фото : ДСНС України
На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Киеве, Украина
КИЕВ, 21 июн — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что под завалами дома, где произошел взрыв газа, могут находиться от двух до шести человек.
Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в Киеве, разрушены четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи. Спасатели эвакуировали из дома 21 человека, трое спасены, двое погибли. Правоохранители завели уголовное дело. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве: взрыв газа или взрывное устройство.

"По предварительной информации, взрыв произошел на седьмом этаже. Два человека погибли. Один человек госпитализирован в столичную больницу скорой помощи. Всех остальных жителей дома эвакуировали. Под завалами, по информации жителей, могут оставаться от двух до шести человек. Продолжаются поисково-спасательные работы", — написал Кличко в Telegram.

Он сообщил, что жителей дома город обеспечит временным жильем.
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Ситуация на УкраинеАрсен АваковВиталий КличкоМВД УкраиныКиевВ мире
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