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В Петербурге автобус столкнулся с тремя легковушками
Маршрутный автобус столкнулся с тремя легковыми автомашинами в Кировском районе Санкт-Петербурга, один человек погиб, еще девять пострадали, сообщили РИА... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T13:29
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кировский район
санкт-петербург
происшествия
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кировский район
санкт-петербург
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573257540_0:370:960:910_1400x0_80_0_0_78bcd0a07be39461a50d53dfbd0346e9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кировский район, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге автобус столкнулся с тремя легковушками

13:29 21.06.2020
2413
© Фото : МЧС РосииНа проспекте Стачек произошло столкновение четырех автомобилей – трех легковых и маршрутного автобуса ПАЗ
На проспекте Стачек произошло столкновение четырех автомобилей – трех легковых и маршрутного автобуса ПАЗ
© Фото : МЧС Росии
На проспекте Стачек произошло столкновение четырех автомобилей – трех легковых и маршрутного автобуса ПАЗ
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Маршрутный автобус столкнулся с тремя легковыми автомашинами в Кировском районе Санкт-Петербурга, один человек погиб, еще девять пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На проспекте Стачек произошло столкновение четырех автомобилей – трех легковых и маршрутного автобуса ПАЗ. Погиб водитель одной легковушки, осматривались врачами девять человек – семь из автобуса и два из легковых автомашин", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в больницы отправлены шесть человек, один из них в тяжелом состоянии. Обстоятельства ДТП выясняются.
© Фото : МЧС РосииНа проспекте Стачек произошло столкновение четырех автомобилей – трех легковых и маршрутного автобуса ПАЗ
На проспекте Стачек произошло столкновение четырех автомобилей – трех легковых и маршрутного автобуса ПАЗ
© Фото : МЧС Росии
На проспекте Стачек произошло столкновение четырех автомобилей – трех легковых и маршрутного автобуса ПАЗ
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кировский районСанкт-ПетербургПроисшествия
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