В Петербурге автобус столкнулся с тремя легковушками

"На проспекте Стачек произошло столкновение четырех автомобилей – трех легковых и маршрутного автобуса ПАЗ. Погиб водитель одной легковушки, осматривались врачами девять человек – семь из автобуса и два из легковых автомашин", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в больницы отправлены шесть человек, один из них в тяжелом состоянии. Обстоятельства ДТП выясняются.