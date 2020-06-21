Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200621/1573257174.html
Зеленский пообещал с сентября повысить зарплату медикам
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских медиков с профессиональным праздником и отметил, что с сентября всем медработникам повысят заработную... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T13:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация на украине
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571728950_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_697013571bd1a09031ea4e7beec90540.jpg
1
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571728950_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_697013571bd1a09031ea4e7beec90540.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571728950_228:0:2959:2048_1400x0_80_0_0_eeb3f981285eb8547038c3c09e8e38c8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571728950_569:0:2617:2048_1400x0_80_0_0_64221768baae83280627d3645ea2b928.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, ситуация на украине, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский пообещал с сентября повысить зарплату медикам

13:14 21.06.2020
392
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских медиков с профессиональным праздником и отметил, что с сентября всем медработникам повысят заработную плату на 25-75% в зависимости от их категории.
"Я поздравляю всех медицинских работников Украины с профессиональным праздником… Кроме 6,5 миллиарда гривен (около 243 миллионов долларов) для строительства по всей стране приемных отделений, мы дополнительно увеличиваем расходы на медицину почти на 8 миллиардов (почти 300 миллионов долларов). А значит, все медицинские учреждения, которые из-за старой реформы оказались на грани закрытия, будут дофинансированы и сохранены. 1,2 миллиарда гривен (около 44,8 миллиона долларов) будет направлено на экстренную медицинскую помощь. А с 1 сентября всем медицинским работникам будет повышена заработная плата на 25, 50 и 70% в зависимости от их категории", - сказал Зеленский в своем видеообращении ко Дню медика.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Он также заверил, что не допустит закрытия больниц и увольнения медработников. "Я подписал указ о награждении государственными наградами 122 медиков… Я не допущу закрытия больниц. Не допущу того, чтобы врачи теряли работу и искали лучшей судьбы за рубежом. Я был, есть и всегда буду в хорошем смысле слова лоббистом интересов каждого украинского медика. И сделаю все, чтобы вы получали защиту, уважение и достойную оплату за свою работу. Чтобы, спасая жизни украинцев, вы не думали о собственном выживании", - сказал Зеленский.
Он также напомнил, что 43 медработника погибли в борьбе с коронавирусом и призвал украинцев сделать им подарок в виде соблюдения необходимых норм безопасности. "Сегодня каждый из нас может поздравить украинских медиков. И для этого нужно совсем немного. Просто не быть равнодушным. Носить маски. Держать дистанцию. В транспорте, супермаркетах, общественных местах и во время скопления людей. Быть бдительным, чтобы быть здоровым. Поверьте, что для наших врачей это будет лучшим подарком. Давайте делать им такие подарки. Сегодня и каждый день", - добавил президент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
1220202
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил возможность визита в Россию президента Украины
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19
Бахрейн намерен сотрудничать с Россией по препарату против COVID-19
Владимир Зеленский во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
Путин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне
Последствия обстрела в Донецкой области
В ДНР заявили о подавлении активности силовиков
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил об отсутствии конфликта с Украиной
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что жизнь госслужащих проходит в "стеклянной комнате"
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о попытках сдержать Россию извне
На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Киеве, Украина
На Украине завели дело после взрыва газа в жилом доме в Киеве
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
В Хакасии работники одного из предприятий заболели COVID-19
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий
Михаил Жванецкий пожаловался на очень плохое самочувствие
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук оценил идеи Путина о международном сотрудничестве
Иран
В Иране за сутки умерли 116 человек с COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал белорусов не расслабляться
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал, какой видит политическую систему России
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, что редко общается с внуками
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 50 тысяч человек
03:06КНДР подготовила 12 миллионов листовок для распространения в Южной Корее
03:03В Москве проведут выборочное тестирование членов избиркомов на COVID-19
02:59На границе Индии и Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,8
02:56Соседка матери замурованного в бетон мальчика рассказала о трагедии
02:55В России отмечается День памяти и скорби
02:21Верзилова оставили на ночь в ОВД
02:18Названы европейские страны с самым доступным для населения электричеством
02:15Эксперт рассказал, как сделать работу смартфона безопасной для здоровья
02:10Может загореться, взорваться. Как уберечь смартфон в жару
01:58Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минвостокразвития
01:53В Петербурге огласят приговор двум фигурантам дела "Сети"*
01:42Валерия объяснила, почему никогда не поет со своей дочерью
01:22Депутат Рады осудил акцию с флагом ЛГБТ над киевской "Родиной-матерью"
01:22Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минкавказе
01:05Авиакомпания "Россия" возобновляет туристические рейсы в Сочи
00:54Путина ждут в главном храме Вооруженных сил России
00:39Парень блогерши Тропицель раскрыл подробности смертельного ДТП
00:38Прокурор попросит наказание для режиссера Серебренникова
00:37Пушков заявил о "странном" появлении коронавируса в Китае
Лента новостейМолния