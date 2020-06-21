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"Россия" возобновит рейсы в Крым, Сочи и Калининград
Авиакомпания "Россия" возобновит полеты по популярным туристическим направлениям РФ - в Анапу, Симферополь, Сочи, Калининград, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:58
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570752029_0:129:3073:1858_1400x0_80_0_0_49ce4c206197387f722843c16f680edc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
новости - туризм

"Россия" возобновит рейсы в Крым, Сочи и Калининград

12:58 21.06.2020
1166
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпания "Россия" на стоянке в аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпания Россия на стоянке в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Самолеты авиакомпания "Россия" на стоянке в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" возобновит полеты по популярным туристическим направлениям РФ - в Анапу, Симферополь, Сочи, Калининград, говорится в сообщении компании.
"Авиакомпания "Россия" приступает к выполнению полетов на популярные курорты черноморского побережья и в Калининград. "Россия" совместно с партнером, туроператором "Библио-Глобус", предлагает обновленную программу полетов, переориентированную на внутренние перелеты, главным образом, - на популярные курорты черноморского побережья - в Анапу, Симферополь и Сочи, а также в Калининград", - говорится в сообщении.
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Рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800 и на одних из самых вместительных в парке отечественных авиакомпаний лайнерах Boeing 747.
Рейсы в Анапу будут выполняться из 14 городов – Москвы ("Шереметьево"), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Нижнего Новгорода, Красноярска, Омска, Перми, Самары, Сургута, Тюмени, Уфы и Челябинска. Вылеты в Симферополь запланированы из 13 городов – Москвы ("Шереметьево"), Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Самары, Сургута, Тюмени и Уфы.
В рамках планомерного снятия ограничений рейсы в Сочи запланированы из 12 городов – Москвы ("Шереметьево"), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Тюмени, Уфы и Сургута. В конце июня авиакомпания "Россия" также приступит к осуществлению рейсов из Москвы ("Шереметьево"), Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в Калининград.
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"Авиакомпания ввела в действие обновленные меры эпидемиологической защиты пассажиров, регламентирующие порядок осуществления перевозок в условиях планомерного снятия ограничений авиасообщения. Правила, разработанные авиакомпанией на основании комплекса методических указаний Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), направлены на предотвращение распространения вируса и скорейшее восстановление прежнего уровня мобильности пассажиров без дополнительных рисков для здоровья", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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