"Россия" возобновит рейсы в Крым, Сочи и Калининград

"Авиакомпания "Россия" приступает к выполнению полетов на популярные курорты черноморского побережья и в Калининград. "Россия" совместно с партнером, туроператором "Библио-Глобус", предлагает обновленную программу полетов, переориентированную на внутренние перелеты, главным образом, - на популярные курорты черноморского побережья - в Анапу, Симферополь и Сочи, а также в Калининград", - говорится в сообщении.