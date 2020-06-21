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Распространение нового коронавируса
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В Санкт-Петербурге число случаев COVID-19 превысило 22 тысячи
Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге превысило 22 тысячи, при этом выздоровели более 13,4 тысячи человек, сообщает... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
санкт-петербург
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, санкт-петербург

В Санкт-Петербурге число случаев COVID-19 превысило 22 тысячи

12:55 21.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в госпитале COVID-19. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге превысило 22 тысячи, при этом выздоровели более 13,4 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.
За последние сутки в Петербурге выявили 229 новых случаев коронавируса, выздоровели 498 человек.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 22 195 случаев заражения COVID-19. Умерло 840 человек. Выздоровело 13 463 человека" - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 19 974 человека. Под медицинским наблюдением находятся 2817 человек, из них 57 - в обсерваторе, 829 - на самоизоляции, 1931 - контактные.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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