В Санкт-Петербурге число случаев COVID-19 превысило 22 тысячи

За последние сутки в Петербурге выявили 229 новых случаев коронавируса, выздоровели 498 человек.

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 22 195 случаев заражения COVID-19. Умерло 840 человек. Выздоровело 13 463 человека" - говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 19 974 человека. Под медицинским наблюдением находятся 2817 человек, из них 57 - в обсерваторе, 829 - на самоизоляции, 1931 - контактные.