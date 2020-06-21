https://ria.ru/20200621/1573256568.html
В Санкт-Петербурге число случаев COVID-19 превысило 22 тысячи
Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге превысило 22 тысячи, при этом выздоровели более 13,4 тысячи человек, сообщает... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:55
2020-06-21T12:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
санкт-петербург
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санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, санкт-петербург