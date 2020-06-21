Путин наградил медиков медалью Луки Крымского за борьбу с коронавирусом

Медалью Луки Крымского, учрежденной недавно, награждаются практикующие врачи и младший медицинский персонал, а также другие работники медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга был отмечен труд медсестер, фельдшеров, санитаров, лаборантов, дезинфекторов, акушерок, помощников врачей, водителей автомобилей скорой медицинской помощи.

Также высокой наградой были отмечены 100 медработников Москвы, 122 сотрудника медучреждений Подмосковья, 31 медработник из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 50 - из Севастополя, 189 - из Башкирии, Бурятии, Калмыкии, Тывы, Хакасии, Северной Осетии-Алании, Татарстана и Республики Саха (Якутии), 23 - из Республики Коми, 2 - из Республики Крым, 29 - из Камчатского, Краснодарского, Хабаровского, Приморского и Пермского краев. Кроме этого, медалью были награждены 69 медработников Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Волгоградской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Рязанской, Сахалинской, Смоленской, Томской, Тульской, Челябинской и Калининградской областей, 6 - из Ханты-Мансийского, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов.