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Путин наградил медиков медалью Луки Крымского за борьбу с коронавирусом
Медалью Луки Крымского были награждены порядка 900 сотрудников российских медицинских и научных учреждений, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:29
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353
60
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, владимир путин

Путин наградил медиков медалью Луки Крымского за борьбу с коронавирусом

12:03 21.06.2020 (обновлено: 12:29 21.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Медалью Луки Крымского были награждены порядка 900 сотрудников российских медицинских и научных учреждений, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.
Медалью Луки Крымского, учрежденной недавно, награждаются практикующие врачи и младший медицинский персонал, а также другие работники медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья.
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За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга был отмечен труд медсестер, фельдшеров, санитаров, лаборантов, дезинфекторов, акушерок, помощников врачей, водителей автомобилей скорой медицинской помощи.
Среди награжденных медалью - 16 сотрудников государственного научного центра вирусологии и биотехники "Вектор" (Новосибирская область), 18 сотрудников научно-исследовательского противочумного института "Микроб" (Саратовская область), 193 медика учреждений Роспотребнадзора, 11 сотрудников национального медико-хирургического центра имени Пирогова (Москва), 6 - национального исследовательского центра имени Вишневского (Москва), 2 - института клинической кардиологии имени Мясникова (Москва), 8 - национального медицинского исследовательского центра эндокринологии (Москва), 9 - российского геронтологического научно-клинического центра (Москва), 2 - национального исследовательского центра имени Алмазова (Санкт-Петербург), 2 - из клиник "Медси" и четверо медработников, относящихся к учреждениям Федерального медико-биологического агентства.
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Также высокой наградой были отмечены 100 медработников Москвы, 122 сотрудника медучреждений Подмосковья, 31 медработник из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 50 - из Севастополя, 189 - из Башкирии, Бурятии, Калмыкии, Тывы, Хакасии, Северной Осетии-Алании, Татарстана и Республики Саха (Якутии), 23 - из Республики Коми, 2 - из Республики Крым, 29 - из Камчатского, Краснодарского, Хабаровского, Приморского и Пермского краев. Кроме этого, медалью были награждены 69 медработников Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Волгоградской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Рязанской, Сахалинской, Смоленской, Томской, Тульской, Челябинской и Калининградской областей, 6 - из Ханты-Мансийского, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
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