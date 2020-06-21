https://ria.ru/20200621/1573254741.html
Эксперт предрек Украине геополитическую катастрофу при ударе по России
Военно-морская база в Новороссийске надёжно прикрыта с воздуха, попытки атаковать ее противокорабельными ракетами приведёт Украину к "геополитической... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:46
2020-06-21T11:46
россия
р-360
игорь коротченко
украина
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, р-360, игорь коротченко, украина, безопасность
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Военно-морская база в Новороссийске надёжно прикрыта с воздуха, попытки атаковать ее противокорабельными ракетами приведёт Украину к "геополитической катастрофе", считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко
.
Ранее украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил
изданию "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная ракета (ПКР) Р-360
комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске при его размещении на побережье Азовского моря.
"В Новороссийске расположена военно-морская база ВМФ РФ, поэтому необходимые меры ее прикрытия с воздуха гарантированно позволяют уничтожать любые атакующие цели ещё на этапе входа в воздушное пространство России", - сказал Коротченко РИА Новости.
"В практическом плане попытки атаковать Россию, либо нанести удар по российским военным объектам будут означать для Украины полную геополитическую катастрофу и утрату ее государственности", - добавил он.
По словам эксперта, у Украины
нет отработанной и прошедшей весь комплекс испытаний активной радиолокационной головки самонаведения для ПКР комплекса "Нептун".
"А учитывая, что прежде украинская промышленность никогда не проектировала и не разрабатывала изделия такого класса, в перспективе ближайших 10-15 лет решить данную задачу украинскому военно-промышленному комплексу не под силу: нет ни кадров, ни опыта, ни конструкторской школы", - пояснил он.
Другим важным изделием, без которого невозможно эффективно применять ПКР, эксперт назвал специализированный радиовысотомер, обеспечивающий полёт ракеты над поверхностью моря на предельно низкой высоте. Ситуация с его разработкой на Украине аналогична ситуации с головкой самонаведения, добавил Коротченко.
"Без этих двух важнейших компонентов ПКР говорить о реальном боевом применении "Нептуна", а тем более высокоточном поражении целей, невозможно в принципе. Это из серии украинского военно-политического пиара, как обычно, бездарного и разухабистого", - отметил Коротченко.
Кроме того, он подчеркнул, что у Украины нет носителей для данных ПКР, так как катера и корветы соответствующего класса находятся на этапе начального проектирования.