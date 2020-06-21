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Эксперт предрек Украине геополитическую катастрофу при ударе по России
Военно-морская база в Новороссийске надёжно прикрыта с воздуха, попытки атаковать ее противокорабельными ракетами приведёт Украину к "геополитической... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:46
россия
р-360
игорь коротченко
украина
безопасность
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россия, р-360, игорь коротченко, украина, безопасность

Эксперт предрек Украине геополитическую катастрофу при ударе по России

11:46 21.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПротиволодочный корабль на военно-морской базе Черноморского флота ВМФ России в Новороссийске
Противолодочный корабль на военно-морской базе Черноморского флота ВМФ России в Новороссийске
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Противолодочный корабль на военно-морской базе Черноморского флота ВМФ России в Новороссийске . Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Военно-морская база в Новороссийске надёжно прикрыта с воздуха, попытки атаковать ее противокорабельными ракетами приведёт Украину к "геополитической катастрофе", считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил изданию "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная ракета (ПКР) Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске при его размещении на побережье Азовского моря.
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"В Новороссийске расположена военно-морская база ВМФ РФ, поэтому необходимые меры ее прикрытия с воздуха гарантированно позволяют уничтожать любые атакующие цели ещё на этапе входа в воздушное пространство России", - сказал Коротченко РИА Новости.
"В практическом плане попытки атаковать Россию, либо нанести удар по российским военным объектам будут означать для Украины полную геополитическую катастрофу и утрату ее государственности", - добавил он.
По словам эксперта, у Украины нет отработанной и прошедшей весь комплекс испытаний активной радиолокационной головки самонаведения для ПКР комплекса "Нептун".
"А учитывая, что прежде украинская промышленность никогда не проектировала и не разрабатывала изделия такого класса, в перспективе ближайших 10-15 лет решить данную задачу украинскому военно-промышленному комплексу не под силу: нет ни кадров, ни опыта, ни конструкторской школы", - пояснил он.
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Военный эксперт о пуске Украиной ракеты "Нептун": чуда не произошлоДиректор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik прокомментировал испытание Украиной ракеты "Нептун".
Другим важным изделием, без которого невозможно эффективно применять ПКР, эксперт назвал специализированный радиовысотомер, обеспечивающий полёт ракеты над поверхностью моря на предельно низкой высоте. Ситуация с его разработкой на Украине аналогична ситуации с головкой самонаведения, добавил Коротченко.
"Без этих двух важнейших компонентов ПКР говорить о реальном боевом применении "Нептуна", а тем более высокоточном поражении целей, невозможно в принципе. Это из серии украинского военно-политического пиара, как обычно, бездарного и разухабистого", - отметил Коротченко.
Кроме того, он подчеркнул, что у Украины нет носителей для данных ПКР, так как катера и корветы соответствующего класса находятся на этапе начального проектирования.
27110017108
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РоссияР-360Игорь КоротченкоУкраинаБезопасность
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