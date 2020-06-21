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На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T06:56
р-360
азовское море
константин сивков
новороссийск
украина
в мире
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https://ria.ru/20200531/1572259269.html
https://ria.ru/20200415/1570072828.html
Украинский неадекват заявляет, а российские с.м.и радостно публикуют.
338
Как на полном серьёзе можно комментировать чушь украинского эксперта, также как и российского о вероятном ударе США через северный полюс? А ведь большинство наивных людей читают всё это и начинают искренне верить в этот бред!
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азовское море
новороссийск
украина
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/153380/17/1533801774_0:282:3072:2009_1400x0_80_0_0_f7d8dace2ae3685cfeb3961074f676a6.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
р-360, азовское море, константин сивков, новороссийск, украина, в мире

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

04:25 21.06.2020 (обновлено: 06:56 21.06.2020)
145316
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовороссийск
Новороссийск
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Новороссийск. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
По словам Жирохова, появление "Нептуна" якобы открывает перед украинской "военной машиной" возможность поражения целей вокруг Крыма, а с побережья Азовского моря — российских кораблей в районе порта Новороссийск.
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
31 мая, 19:47
Эксперт прокомментировал испытания украинский ракеты "Нептун"
Он также заявил, что головка самонаведения украинской ракеты якобы может иметь большую помехозащищенность и лучшие характеристики, чем у ее российского аналога Х-35.
При этом эксперт добавил, что изменившееся в худшую сторону финансовое состояние Украины может стать причиной "серьезных проблем" на этапе серийного производства "Нептуна". По его словам, несколько месяцев назад Павлоградский химический завод, единственный на Украине производитель твердого топлива для комплекса, практически прекратил свою работу, были уволены около 700 высококлассных специалистов.
"В любом случае, появление на вооружении комплексов "Нептун" позволит нашему военно-политическому руководству вести гораздо более агрессивную политику на Черном и Азовском морях. Если, конечно, у нынешнего руководства таковое желание возникнет", - заключил Жирохов.
Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
По словам члена-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова, "Нептун" представляет собой версию советских ракет. Сивков добавил, что Россия располагает оружием, дальность которого в два — два с половиной раза превосходит украинские ракеты.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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Р-360Азовское мореКонстантин СивковНовороссийскУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Украинский неадекват заявляет, а российские с.м.и радостно публикуют.
21 июня, 05:13
Александр Евдокимов
2772642126
Как на полном серьёзе можно комментировать чушь украинского эксперта, также как и российского о вероятном ударе США через северный полюс? А ведь большинство наивных людей читают всё это и начинают искренне верить в этот бред!
21 июня, 09:27
АААлександр Александров
13631017
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