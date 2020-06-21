В Израиле изобрели технологию очистки масок с помощью зарядки телефона

"Тогда были сообщения от ВОЗ о том, что вирус может быть убит при определённой температуре в течение 15 минут. И я сказал себе, что возьму маску, которую я держу в руках, и положу ее в духовку дома. Я оставил ее на температуре в 70 градусов на всю ночь, а утром я встал, и она была в порядке. Итак, очевидно, что каждый, у кого есть духовка, может это сделать, но проблема, что у людей на работе нет духовок. А что будет, если установить "духовку" внутри маски? Таким образом, очевидным стало установить нагревающий элемент внутри маски", - сказал Эйн-Эли.