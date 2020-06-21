Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200621/1573254491.html
В Израиле изобрели технологию очистки масок с помощью зарядки телефона
Израильские учёные изобрели нагревающий элемент для дезинфекции медицинских масок электричеством, в частности, с помощью зарядки для мобильного телефона,... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:37
хайфа
китай
сша
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148839/56/1488395662_0:233:4475:2750_1400x0_80_0_0_373a108f036e89ef8c22d0bbbc3bb669.jpg
https://ria.ru/20200619/1573170711.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200329/1569305234.html
2
хайфа
китай
сша
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/148839/56/1488395662_0:233:4475:2750_1400x0_80_0_0_373a108f036e89ef8c22d0bbbc3bb669.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/148839/56/1488395662_250:0:4227:2983_1400x0_80_0_0_29d628a2ee60b04b843272ce4da7a932.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/148839/56/1488395662_747:0:3730:2983_1400x0_80_0_0_83b37fd13594e0f6c9acb2c5af177ac6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хайфа, китай, сша, израиль, в мире

В Израиле изобрели технологию очистки масок с помощью зарядки телефона

11:37 21.06.2020
342
© Fotolia / ratmanerЗарядка смартфона
Зарядка смартфона
© Fotolia / ratmaner
Зарядка смартфона. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июн - РИА Новости. Израильские учёные изобрели нагревающий элемент для дезинфекции медицинских масок электричеством, в частности, с помощью зарядки для мобильного телефона, сообщил РИА Новости профессор израильского технологического института (Технион) в Хайфе Яир Эйн-Эли.
"Это было в дни карантина. Весь департамент (в институте - ред.) был закрыт, а я приходил на работу, чтобы проверить, что все в порядке. Я сидел в офисе, и мне поступил звонок от доставщика. Он привёз упаковку медицинских масок", - рассказал Эйн-Эли.
Медицинские маски
19 июня, 11:11Распространение нового коронавируса
В ФАС рассказали, когда подешевеют медицинские маски
Профессор, не удовлетворённый тем, как долго можно использовать одну маску, а также понимая, что есть их нехватка, направился в кабинет и попытался понять, что убивает вирус.
"Тогда были сообщения от ВОЗ о том, что вирус может быть убит при определённой температуре в течение 15 минут. И я сказал себе, что возьму маску, которую я держу в руках, и положу ее в духовку дома. Я оставил ее на температуре в 70 градусов на всю ночь, а утром я встал, и она была в порядке. Итак, очевидно, что каждый, у кого есть духовка, может это сделать, но проблема, что у людей на работе нет духовок. А что будет, если установить "духовку" внутри маски? Таким образом, очевидным стало установить нагревающий элемент внутри маски", - сказал Эйн-Эли.
Он отметил, что целью разработчиков было найти простой способ нагрева, который бы подошёл каждому, и тогда появилась идея о зарядке для телефона.
Изготовление многоразовых марлевых масок
29 марта, 10:05
"Лучше, чем ничего". Иммунолог назвал альтернативу медицинским маскам
"Таким образом, мы изобрели нагревающий элемент, который работал бы на той же мощности, что и зарядное устройство, и позволил бы нагревать маску до нужной температуры", - сообщил профессор. Эйн-Эли отметил, что маску можно "зарядить" с помощью USB-провода не только от розетки, но и от другого электрического прибора, например, мобильного телефона, или с помощью зарядки в автомобиле. По его словам, маску с нагревающим элементом можно повторно использовать 20-25 раз.
Производство одного такого нагревающего элемента занимает около семи часов работы в лаборатории. Профессор отметил, что речь идёт не о производстве новой маски, а о "дополнительном слое к существующей маске, как тост - у вас есть хлеб, а нагревающий элемент - сыр".
По словам Эйн-Эли, институт на данный момент ведёт переговоры с производителями в Индии, Китае, США, а также внутри Израиля.
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
350001
Обсудить 2
ХайфаКитайСШАИзраильВ мире
Рекомендуем
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, чем занимается в свободное время
Противолодочный корабль на военно-морской базе Черноморского флота ВМФ России в Новороссийске
Эксперт предрек Украине геополитическую катастрофу при ударе по России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что не допустит возрождения идей нацизма в Белоруссии
Сотрудники полиции в Миннеаполисе
В Миннеаполисе один человек погиб при стрельбе
Ситуация с коронавирусом в Ивановской области
В Ивановской области число пациентов с COVID-19 превысило четыре тысячи
Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways
Из Ташкента в Екатеринбург вылетел вывозной рейс с россиянами
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале COVID-19
В КБР прибыла медпомощь для борьбы с COVID-19 из ОАЭ
Президент РФ Владимир Путин
Путин разъяснил разницу между эгоизмом и защитой национальных интересов
Президент РФ Владимир Путин
Путин объяснил, почему не отчитывает подчиненных "в показном порядке"
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
В ДНР число случаев COVID-19 превысило тысячу
На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Киеве, Украина
В Киеве нашли одного погибшего под завалами дома, где прогремел взрыв
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19
Югра пятый день подряд обновляет рекорд по числу новых случаев COVID-19
Вид на Старый город Таллина, столицы Эстонии
В Эстонии за сутки не выявили новых случаев COVID-19
Дети на набережной в Анапе
В летних лагерях ожидают около пяти миллионов детей в этом сезоне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:05В Москве подтопило более 30 участков дорог
12:03В Роспотребнадзоре разъяснили правила ношения масок в детских лагерях
12:03Путин наградил около 900 медиков новой медалью Луки Крымского
12:01Главврач больницы Сперанского в Москве оценил награду президента
11:54Один человек погиб в ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень
11:51Путин объяснил, почему не отчитывает подчиненных "в показном порядке"
11:51В ЛНР заявили об обстрелах двух поселков в Донбассе
11:50Путин разъяснил разницу между эгоизмом и защитой национальных интересов
11:49В летних лагерях ожидают около пяти миллионов детей в этом сезоне
11:46Эксперт предрек Украине геополитическую катастрофу при ударе по России
11:46В Миннеаполисе один человек погиб при стрельбе
11:41Лукашенко заявил, что не допустит возрождения идей нацизма в Белоруссии
11:38Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
11:37В Израиле изобрели технологию очистки масок с помощью зарядки телефона
11:37В Ивановской области число пациентов с COVID-19 превысило четыре тысячи
11:36Путин рассказал, чем занимается в свободное время
11:34Из Ташкента в Екатеринбург вылетел вывозной рейс с россиянами
11:29В КБР прибыла медпомощь для борьбы с COVID-19 из ОАЭ
11:28В ДНР число случаев COVID-19 превысило тысячу
11:26Югра пятый день подряд обновляет рекорд по числу новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния